Pour une bonne campagne agricole: Aly Ngouye Ndiaye effectue une tournée dans les régions de Tambacounda et de Kolda

Le ministre de l’agriculture de l’équipement rural et de la souveraineté alimentaire, Aly Ngouye Ndiaye a entamé une tournée agricole à moins d’un mois du démarrage de l’hivernage dans le Sud du pays, à Tambacounda et Kolda.

À Kaffrine, Pentium, Bamba Thialène des localités du département de Koumpentoum, Aly Ngouille Ndiaye a visité des stocks de semences d’arachides de 30 tonnes au quartier Grandville 1.

Selon son conseiller technique, Mamadou Aïcha Ndiaye, Aly Ngouye Ndiaye et ses collaborateurs sont bien accueillis par les populations qui ont remercié chaleureusement le gouvernement et le Président Macky Sall pour les efforts fournis pour une agriculture saine et durable.

Ensuite, cap sur Dialacoto, pour le lancement des travaux d’aménagement hydro-agricoles. Etat des lieux, de l’entretien, matériel agricole, disponibilité des semences ont été au menu de la tournée agricole du ministre Aly Ngouye Ndiaye.