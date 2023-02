Pourquoi le préfet de Dakar interdit le VSD de contestation de Walf

Le préfet de Dakar a interdit les rassemblements du samedi 18 et du dimanche 19 février 2023 du groupe Walfadjri. L’autorité administrative fonde l’interdiction sur trois motifs. Il relève des risques de troubles à l’ordre public, d’entrave au fonctionnement normal d’un service public et d’entrave à la libre circulation des personnes et des biens.

Toutefois, le directeur du groupe fait planer le suspense. Moustapha Diop informe d’un petit changement de planning. « Demain, on n’ira pas à la place de l’indépendance, on n’ira pas au Cnra mais on s’activera et tout le monde saura qu’on s’est activé » a-t-il prévenu au sit-in qui se déroule à cet instant devant les locaux du groupe.

A Moustapha Diop de rappeler, lors de sa prise de parole, la ligne éditoriale du groupe de presse. Selon lui, Walfadjri n’est pas en « adversité politique avec aucun régime » ou encore de « connivence avec un quelconque parti politique ».

En réaction à la suspension du signal de sa chaine de télévision, le groupe Walfadjri voulait organiser des sit in devant les locaux du Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (Cnra) et à la Place de l’Indépendance. Le sit-in de ce jour, qui se tient devant les locaux du groupe, étant déjà autorisé, le préfet de Dakar invalide, tout de même, le Vsd de contestation du groupe