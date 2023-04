Pr Moussa Diaw sur le retour d’Idrissa Seck dans l’Opposition: « Ça ne sera  pas du tout pas une tâche facile »

Ses va et vient incessants sonnent comme un jeu de ping-pong. Idrissa Seck qui se considère comme « le chef de l’opposition » aura du mal à se frayer un chemin. Du moins c’est ce que déclare le Pr Moussa Diaw enseignant-chercheur.

Ils avaient scellés leurs retrouvailles en 2020. Maintenait, ces deux hommes ont décidé de se séparer. Idy a été nommé Présidant du Conseil économique social et environnement. Avec cette séparation actée, Idy aura-t-il la capacité de tout chambouler ? Négatif selon Moussa Diaw enseignant-chercheur. Malgré le faut qu’il ait décalé le jour de la korité être le « leader de l’opposition », cela a fait grincer des dents. Pour Moussa Diaw, cette relation Macky-Idy a créé une distanciation avec les leaders de l’opposition.

Avec ce nouveau statut dont il se réclame, il ne pourra pas faire « un nouveau tirage des cartes ». « Je ne pense pas. Compte tenu de la considération, il ne peut pas bousculer les rapports de forces face à des coalitions existantes car cela ne sera pas du tout facile. Son retour dans l’opposition ne sera fac une tache facile car il l’avait quitté dans des conditions quand-même troubles et en de mauvais termes sans les consulter », argue le Professeur.

Des bases du Rewmi qui s’effritent, sa relation avec Macky qui suscite une méfiante et allonge la distance avec les gens de l’opposition. Il aura du mal à convaincre. A preuve « Idy a un jeu trouble et son rapport avec Macky n’a jamais été clair et les membres de l’opposition. C’est ce qui explique cette distanciation avec les leaders de l’opposition qui se focalisent sur un autre plan dont la nécessité de constituer un autre pole sans lui et Idy risque d’être tout seul ». »

Des militants dispersés dans d’autres formations politiques, Idrissa Seck compte garder son parti intact et créer un pôle important de l’opposition avant 2024.

MOMAR CISSE