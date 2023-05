PRÉCARITÉ DE LA SITUATION SOCIO-ÉCONOMIQUE DU PAYS: Le RDSES demande une concertation nationale sur l’emploi

Dans un communiqué daté du 22 mai 2023, le Coordonnateur national du Regroupement des Diplômés Sans Emploi du Sénégal (RDSES) s’est joint à la douleur des familles éprouvées par des pertes en vies humaines enregistrées lors des derniers affrontements entre FDS et manifestants, qui tiennent en haleine le peuple sénégalais depuis un moment. Yves Nzalé estime nécessaire que face à la précarité et au désespoir que vivent ces diplômés, l’appel au dialogue suscité ces temps-ci, doit être inclusif pour dissiper la détresse d’une jeunesse perdue dans l’émigration irrégulière.

Pour la préservation de la paix sociale et de l’unité nationale, le RDSES rappelle au Président de la République, « la nécessité d’organiser une concertation nationale sur l’emploi », selon le coordonnateur du dit regroupement. En effet, le regroupement des Diplômés Sans Emploi du Sénégal réitère ses appels qu’il dit lancés depuis 2021 : « La nécessité d’organiser une concertation nationale sur l’emploi dans cet élan d’appel au dialogue lancé à toutes les intelligences et énergies du pays, le RDSES reste convaincu que seule une démarche inclusive de concertation avec les milliers de travailleurs informels et chercheurs d’emploi peut favoriser la formulation de solutions concrètes », pouvait-on lire.

Rappelant que leurs nombreuses demandes d’audience avec le Chef de l’Etat sont restées infructueuses, le RDSES pense que son souhait de discuter avec le gouvernement est d’autant plus légitime que n’importe quelle autre couche sociale et donc il doit être reçu à son tour : « Au moment où des centaines de jeunes diplômés sans emploi sont une fois de plus mobilisés pour les besoins du recensement général de la population et l’habitat, plusieurs segments de la société se succèdent au Palais de la République pour soumettre leurs plaidoyers.

Le regroupement réitère son souhait légitime de discuter avec le Chef de l’Etat de la situation des milliers de jeunes », mentionne le communiqué. Parallèlement aux attentes qu’ils (les diplômés sans emploi) disent nourrir quant à la convocation d’une concertation nationale sur l’emploi, les camarades d’Yves Nzalé envisagent d’initier une rencontre à laquelle toutes les parties prenantes et forces vives seraient invitées.

Dès lors, le RDSES souligne que certaines pratiques anciennes empêchent le diagnostic de la question de l’emploi au Sénégal : « les recrutements dans la fonction publique doivent se faire sur des bases privilégiant les diplômés qualifiés pour atteindre les objectifs de performance de notre administration publique. De même, l’accès au financement reste encore un calvaire pour les jeunes diplômés porteurs de projets d’entreprenants, le RDSES fustige ces décalages inexpliqués », conclut le communiqué.

Mamadou Sow (Stagiaire)