Premier jour du mois béni de Ramadan: Les « Thiantakones » se rappellent de Cheikh Bethio Thioune

Cheikh Béthio Thioune était l’un des guides religieux les plus puissants de la confrérie mouride, mais également instituteur, intellectuel passé par l’École nationale d’administration. Très proche et soutien important également de l’ex-président Abdoulaye Wade, sa vie a basculé avec les assassinats de deux de ses disciples dans sa maison de Mbour en 2012. Une affaire qui a abouti à sa condamnation par contumace à dix ans de travaux forcés.

Administrateur civil de formation, il était un des guides religieux les plus populaires au Sénégal et comptait dans son pays comme à l’étranger de nombreux fidèles – lesquels sont appelés « thiantacounes ». Il avait été arrêté le 23 avril 2012 à la suite de la mort de deux de ses disciples lors d’une bagarre. Le chef religieux avait ensuite bénéficié d’une liberté provisoire en février 2013. Il clamait son innocence et entendait se défendre devant la justice de son pays dès que son état de santé le permettrait, selon ses avocats.