Premier League : Chelsea bat Newcastle, Nicolas Jackson buteur

Avec notamment un grand Nicolas Jackson, auteur de son douzième but de la saison, Chelsea, qui s’est fait peur en fin de match, s’est finalement imposé 3-2 contre Newcastle ce lundi soir en clôture de la 28e journée de Premier League.

Chelsea s’est imposé 3-2 à domicile contre Newcastle, le dixième qu’il talonne désormais d’un point. Une légère embellie au classement permise notamment grâce à l’apport de Nicolas Jackson.

Ce premier succès en trois matches de Championnat offre un peu d’air aux Blues et leur entraîneur contesté, Mauricio Pochettino, qui disposent en outre d’un match en retard à disputer, contre Tottenham, à une date encore indéterminée. Jackson, qui monte de plus en plus en puissance, a accéléré sur le côté droit et emmener le deuxième but des hommes de Mauricio Pochettino, inscrit par Cole Palmer (58e, 2-1).

Mykhailo Mudryk, a été bien plus efficace que Raheem Sterling, avec une percée dans la surface aussi fine techniquement que déterminée (76e, 3-1), cinq minutes après son entrée en jeu. Jacob Murphy, lui, a réduit l’écart pour Newcastle (90e, 3-2)