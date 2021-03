Premier League : Fulham enfonce définitivement Liverpool … Et à Anfield

C’est du jamais vu. Liverpool vient d’enchaîner une sixième défaite d’affilée sur son terrain en Premier League en sombrant face Fulham (0-1).

Après les défaites contre Burnley, Brighton, Manchester City, Everton, Chelsea, les reds viennent de s’incliner à nouveau contre le Fulham. Liverpool, malgré de nombreux changements dans son onze de départ, a subi une 6e défaite à domicile d’affilée, dimanche (0-1), empirant son vilain record historique établi cette semaine contre les Blues (0-1).

Les Reds (7es) restent à 4 points du Big Four qualificatif pour la prochaine Ligue des champions, mais ni Chelsea (4e) ni Tottenham (8e à 1 point) n’ont encore joué. Le champion d’Angleterre en titre privé de C1 la saison prochaine ? Cette hypothèse impensable il y a encore peu est de plus en plus crédible.