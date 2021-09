Premier League : Sadio Mané à la chasse d’un record face à Crystal Palace

Sadio Mané va essayer ce Samedi 18 Septembre 2021 de devenir l’unique joueur de l’histoire de la Premier League à marquer durant neuf rencontres consécutives face au même adversaire. Ce sera face à Crystal Palace.

Un petit but, et Sadio Mané efface Robin van Persie. Un peu plus de quatre mois après avoir égalé l’ancien attaquant de Manchester United après avoir claqué un doublé lors de la dernière journée de la saison dernière de Premier League, qui a fait de lui l’un des deux uniques joueurs ayant le plus marqué dans un nombre successifs de matchs dans l’élite anglaise, le Sénégalais veut définitivement chasser le record.

Depuis ses débuts face aux Eagles sous la tunique de Liverpool, l’attaquant international sénégalais a trouvé la faille neuf fois en neuf rencontres. Après avoir marqué face à Crystal Palace pour la première fois le 19 août 2017, le 10 des Reds n’a plus cessé de scorer et son bilan personnel face à cette équipe est tout aussi impressionnant : 9 buts en 8 matchs de suite.

Ainsi, pour poursuivre sur la lancée des deux dernières journées de Championnat durant lesquelles il a marqué deux buts, Sadio Mané compte sur la réception de sa proie favorite pour marquer un peu plus encore son empreinte sur le Club de La Merseyside. Et sur la Premier League. S‘il trouve encore la faille, il dépassera Robin van Persie, qui durant son passage à Manchester United, a marqué face à Stoke City durant neuf matchs de suite.