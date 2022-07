« Premier Milliard »: Birane Ndour dément

L’information publiée par JDJ news, faisant croire que le Directeur général du Groupe Futurs Médias, Birane Ndour, a fêté son premier milliard, est fausse, informe un communiqué du porte-parole de GFM, dont voici la teneur. Le journal en question, ayant volontairement donné l’information concernant un premier milliard de FCfa de Birane Ndour, est totalement loufoque. Il a distillé une information infondée pour calomnier un digne fils, travailleur dévoué, très réservé et qui agit avec rigueur dans l’accomplissement des tâches professionnelles qui lui sont confiées. De plus, pour une personne sensée, comment comprendre et affirmer qu’un employé de GFM puisse gagner 1 milliard ?

« L’information publiée par le blog JDJ NEWS, selon lequel M. Birane Ndour, directeur général du Groupe Futurs Medias, « vient de fêter son premier milliard » est fausse et sans fondement, quand bien même le souhait du blog de faire M. Ndour un milliardaire serait généreux. Remerciant JDJ NEWS pour l’intérêt porté à M. Birane Ndour et au Groupe Futurs Médias, nous réitérons le démenti et demandons au blog d’informer juste ». Pourtant, ce journal a osé affirmer que l’employé de son père, Birane Ndour, a gagné 01 milliard de FCfa, alors que c’est totalement faux. La victime de cette fausse assertion allie son poste au groupe GFM à son business qu’il mène un peu partout dans le monde entier, en plus de se soucier du confort de ses employés. L’autre contrevérité est qu’il n’y a jamais eu de fête ! Le cas échéant, l’auteur de cette fausse rumeur aurait divulgué le lieu et la date de celle-ci.