Préparation de la fête de « TABASKI « : Les tailleurs sont débordés

Pendant la Tabaski, l’une des plus grandes fêtes musulmanes, la demande pour les services des tailleurs connaît une forte hausse à Dakar, la capitale sénégalaise. De nombreuses personnes commandent de nouveaux habits pour l’occasion, ce qui représente une période très chargée pour les couturiers.

Les tailleurs travaillent d’arrache-pied pour tenir les délais et satisfaire une clientèle impatiente. Les ateliers sont remplis de tissus colorés et de vêtements en cours de confection, certains tailleurs emploient même des apprentis temporaires pour faire face à l’afflux de commandes. Au marché Colobane il y a plusieurs ateliers de tailleurs qui se trouvent là, à seulement quelques jours de la tabaski beaucoup de femmes et d’ hommes viennent demander de la place pour se faire coudre un habit .

Lamine Seck tailleurs explique qu’avec la fête de Tabaski leurs bénéfices sont satisfaisants : « Pendant la Tabaski, on ne chôme pas, raconte Lamine, tailleur depuis 12 ans. Nos journées peuvent être très longues, jusqu’à 14 heures de travail par jour. Mais c’est une période très importante pour nous, on en profite pour dégager des bénéfices qui nous aident à traverser le reste de l’année.” Pour les tailleurs, c’est leur période la plus chargée de l’année.

Leurs ateliers sont en ébullition pendant plusieurs semaines avant la fête. Ils travaillent sans relâche pour honorer toutes les commandes à temps. Dame Diouf qui possède un atelier dit avoir énormément de commandes : “ Nous prenons des commandes depuis le mois de mai mais jusqu’à présent nous n’avons pas encore fini alors que la fête de Tabaski est dans moins d’une semaine, mais nous travaillons d’arrache pied pour honorer nos engagements envers les clients “ .

Pour répondre à la demande, les tailleurs font souvent appel à des apprentis ou à de la main-d’œuvre supplémentaire temporaire. Cela leur permet d’accélérer la production et de livrer les commandes à temps pour la Tabaski c’est ce qui est le cas d’ Ousmane Ndione tailleur : “ Pendant les évènements nous prenons des apprentis et des livreurs pour aller plus vite dans notre travail afin de pouvoir finir à temps nos commandes “ .

FATOU BA