Secteur de la pêche : Le Sénégal pose ses conditions à l’UE

Depuis l’expiration du protocole de pêche entre le Sénégal et l’UE le 17 novembre, aucun renouvellement n’a été signé. La ministre de la Pêche, Dr. Fatou Diouf, a réaffirmé que toute reconduction se fera sous conditions strictes garantissant les intérêts du Sénégal.

Invitée sur Walf TV, elle a insisté sur la nécessité d’un partenariat gagnant-gagnant, où le pays ne serait plus un simple fournisseur de ressources. Le Sénégal entend préserver ses stocks halieutiques et maximiser les bénéfices pour son économie. Toute future coopération devra répondre à ces exigences et corriger les déséquilibres du passé.

Vers une nouvelle approche de la coopération internationale

Cette déclaration marque une volonté de l’État de renforcer sa souveraineté sur ses ressources halieutiques, en veillant à ce que la pêche locale et la préservation des stocks soient au cœur des discussions. Le Sénégal affiche ainsi une ligne plus stricte dans ses négociations avec l’UE, mettant en avant la nécessité d’un modèle durable et équitable.

Cette position, soutenue par les acteurs du secteur, vise à éviter l’exploitation abusive de ses eaux et à garantir que la pêche profite davantage à l’économie locale. Si un nouvel accord devait voir le jour, il devra impérativement répondre aux exigences du Sénégal et ne plus reproduire les déséquilibres du passé.