Mboula : Journée de nettoiement et de désinfection du puits , les populations se mobilisent et réclament l’eau potable.

Vieux , jeunes, femmes et adultes du village de Mboula ( département de Linguere) se sont mobilisés ce mercredi 02 avril 2025 pour nettoyer et désinfecter le puits de la localité. Pour rappel , le dit puits l’unique point d’eau pour s’apprivisionner en eau a été victime de dépôt des ordures entraînant du coup un manque criard de liquide précieux.

Inspecteur Mamadou Mbengue qui porte la parole des populations en cette journée solennelle d’une importance capitale déplore l’acte inhumain ( déversement des ordures dans le puits) non sans solliciter l’eau à suffisance à Mboula fief de Feu Mame Abdoulaye Mbengue .Selon Inspecteur Mbengue, la forte mobilisation des populations justifie le déficit criard d’eau à Mboula.

Revenant sur la situation, Monsieur Mbengue de préciser que l’eau du puits qui date de 1970 est infectée ce qui indique l’engagement et la détermination des habitants de Mboula pour au moins avoir l’eau consommable en attendant la dotation d’un château d’eau au nouveau forage gage d’étancher la soif des populations de Mboula et localités environnantes.

D’un autre angle, vu ce qui est sorti du puits,( des saletés de toutes sortes, des peaux d’animaux, des ossements, des morceaux de tissus et de toiles, des pierres, Inspecteur Mbengue de souligner qu’ on a assisté à un acte de sabotage et qu’une plainte contre X n’est pas exclue. A l’occasion, les populations de Mboula , à l’unanimité interpellent le gouvernement du Sénégal au premier chef Son Excellence le Président de la République du Sénégal Bassirou Diomaye Faye, le Premier ministre Ousmane Sonko et le Président de l’Assemblée Nationale El Hadji Malick Ndiaye pour l’octroi d’ un château d’eau pour le forage nouvellement implanté ce qui garantie un accès facile à l’eau potable dans le milieu.

Parlant des conséquences de ce manque d’eau à Mboula, le vice président de l’association pour le développement de Mboula Bassirou Mbengue de rappeler d’autres préoccupations notamment le bitumage de la piste chaotique Kamb – Mboula, la réhabilitation du poste de santé entre autres.

Lui emboîtant ses pas le chef de village de Mboula Magatte Ndao << Tous les maux dont souffre Mboula ( l’eau potable, l’enclavement, l’achèvement des travaux du CEM, la vétusté du poste de santé) restent et demeurent un véritable casse-tête pour le rayonnement de la cité religieuse de Feu Mame Abdoulaye Mbengue.>>

Le manque criard d’eau à Mboula touche énormément les femmes, car Seyni Leye de dire que la rareté de l’eau potable à Mboula justifie que toutes les activités génératrices de revenus sont abandonnées en lieu et place une quête permanente du liquide précieux.Seyni Leye d’ajouter que l’eau salée , impropre à la consommation à Mboula constitue un réel problème de santé marqué par des avortements et des maladies hydriques chez certaines personnes.

Le représentant de la Sder à Mboula Mamadou Tounkara, un natif de la localité regrette le déversement des ordures dans le puits. Ce dernier de dire qu’il a informé la situation à la Sder afin que Mboula soit doté le plus rapidement possible d’un nouveau château d’eau ce qui fera le bonheur des populations.

Samba Khary Ndiaye (Linguere)