Au lendemain de la fete de Korité: La Sonaged collecte près de 4 mille T d’ordures

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les agents de la Sonaged (Société nationale de gestion intégrée des déchets) restent bien visibles sur le terrain. Ces derniers, ont moment de festoyer ont inondé me terrain pour collecter les ordures au grand bénéfice des populations.

4 milles tonnes de déchets ont été collectées par la Sonaged qui avait déployée ses équipes avant, pendant et après la fête de laid El Fitr communément appelé Korité. En effet, les agents n’ont pas chômé. Ce sont des Tonnes d’ordures collectées. Aux yeux de directeur général de la Sonaged, Ababacar Sarr, cela prouve que la gestion des ordures est un défi surtout en période de fête.

Armés de leurs moyens de ramassages, épaulés par les camions de ramassage, le Dg était sur le terrain pour superviser le travail. Ce dernier a demandé aux commerçants de s’impliquer davantage pour rendre les marchés plus salubre. A l’en croire, ce sont plus de dix mille (10.0000) bacs à ordures qui vont être déployés sur le terrain. « Il y a un renouvellement du dispositif du mobilier urbain notamment des bac à ordures aujourd’hui sur les 10 000 bacs qu’on a réceptionnaire.

Récemment, tout a été transféré sur l’ensemble du territoire avec aussi un renouvellement des bacs surtout à travers les points de regroupement normalisés. J’avoue que ça a été quand même un début de tout ce qu’on veut faire dans le secteur avec le renouvellement des tenues à venir » a déclaré le Dg de la Sonaged. Poursuivant dans ses explications, il a noté que le petit matériel le d’habitude dans la région de Dakar on est à un niveau de 4000 tonnes mais également s’il y a la korité. Mais c’est pas comme la Tabaski. « On peut estimer que le tonnage n’est pas trop variable. On va aller jusqu’à 4200 mais dans l’ensemble je crois que ça va être aussi des déchets variables un peu que ça soit les emballages. Ce n’est pas lourd certes mais si c’est la Tabaski il y a beaucoup de types de déchets qui sont plus mobilisant et qui risque d’être pris encombrants », a-t-il indiqué.

A travers les marchés, les lieux de mobilisation pour écouler les produits, les clients ont répondu présents afin de satisfaire leur famille ou leurs proches après 1 mois de jeûne. Bien que les lieux de commerce restent moins animés pour l’heure, les agents eux nettoient les lieux en attendant le retour des commerçants.

MOMAR CISSE