Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-164-generic #174-Ubuntu SMP Fri Nov 14 20:25:16 UTC 2025 x86_64
Screenshot 20260610 071522

Préparation Mondial 2026 : Peu rassurants, les Lions accrochés par l’Arabie saoudite (0-0)

10 juin 2026 Actualité

 

Le Sénégal n’a pas réussi à se rassurer avant son entrée en lice à la Coupe du monde 2026. Opposés à l’Arabie saoudite dans leur dernier match de préparation au Toyota Field de San Antonio, les Lions ont été tenus en échec (0-0) au terme d’une rencontre pauvre en réalisations.

Déjà battus par les États-Unis (2-3), les Lions de Pape Thiaw enchaînent une nouvelle prestation sans victoire et sans véritable efficacité offensive, malgré plusieurs situations intéressantes. Le match démarre avec une équipe saoudienne plus entreprenante. À la 9e minute, une erreur sénégalaise profite à l’adversaire, mais Édouard Mendy sauve les siens d’une sortie décisive. Le Sénégal répond à la 14e minute sur une tête de Lamine Camara, sans danger pour le gardien adverse. Progressivement, les débats s’équilibrent, même si les Saoudiens restent dangereux, notamment sur une tête frôlant le cadre à la 28e minute et un nouvel arrêt important de Mendy à la 32e.

Tags

Vérifier aussi

IMG 20260609 WA0088

Le Président de la République du Bénin, S.E.M. Romuald Wadagni, a effectué ce mardi une visite d’amitié et de travail au Sénégal

Le Président de la République du Bénin, S.E.M. Romuald Wadagni, a effectué ce matin une …

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved