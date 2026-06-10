Préparation Mondial 2026 : Peu rassurants, les Lions accrochés par l’Arabie saoudite (0-0)

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Le Sénégal n’a pas réussi à se rassurer avant son entrée en lice à la Coupe du monde 2026. Opposés à l’Arabie saoudite dans leur dernier match de préparation au Toyota Field de San Antonio, les Lions ont été tenus en échec (0-0) au terme d’une rencontre pauvre en réalisations.

Déjà battus par les États-Unis (2-3), les Lions de Pape Thiaw enchaînent une nouvelle prestation sans victoire et sans véritable efficacité offensive, malgré plusieurs situations intéressantes. Le match démarre avec une équipe saoudienne plus entreprenante. À la 9e minute, une erreur sénégalaise profite à l’adversaire, mais Édouard Mendy sauve les siens d’une sortie décisive. Le Sénégal répond à la 14e minute sur une tête de Lamine Camara, sans danger pour le gardien adverse. Progressivement, les débats s’équilibrent, même si les Saoudiens restent dangereux, notamment sur une tête frôlant le cadre à la 28e minute et un nouvel arrêt important de Mendy à la 32e.