Près de 41 milliards de francs CFA mobilisés par la LONASE au 1er trimestre 2026 : Des chiffres sont éloquents selon Cheikh Diba

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Les résultats observés jusqu’ici témoignent du dynamisme du secteur de la loterie et des jeux de hasard ainsi que de son potentiel de mobilisation des ressources. Ainsi, au titre du 1er trimestre 2026, un montant de 40,9 milliards a été mobilisé, soit un taux de couverture de 71%’’, a déclaré Cheikh Diba.

Pour Cheikh Diba, avec le contexte de rareté des ressources et une pression de plus en plus accrue le gouvernement du Sénégal a opté pour la diversification et la mobilisation des ressources internes en structurant des secteurs sous exploités en plein essor pour des marges de manœuvres et soutenir le politiques publiques. « En 2025 il y a eu l’effort d’imposition des taxes pour les eus de hasard pour d’une part soutenir l’effort de mobilisation et mieux l’encadrer. Les chiffres sont éloquents en ce titre car les résultats observés témoignent du dynamisme du secteur et de son potentiel de ressources », a-t-il dit.

Lors de la cérémonie d’ouverture du séminaire de l’Association des loteries d’Afrique (ALA), placé sous le thème ‘’Développement et innovation des loteries d’Afrique’’ organisé en prélude à l’Assemblée générale de ladite association à Dakar, le ministre Cheikh Diva est revenu sur a prouesse réalisée par la loterie nationale sénégalaise (LONASE). A l’en croire, les ressources mobilisées ont été réinvesties dans les priorités sociales de l’État dans un contexte de contraintes budgétaires, a fait savoir le ministre. « Cela qui traduit concrètement l’impact de ces orientations sur le quotidien des concitoyens », a-t-il souligné, et de préciser qu’une grande partie des jeux s’effectuent aujourd’hui en ligne, dans un environnement numérisé, souvent transfrontalier.

Il est donc nécessaire, selon lui, que cette mobilisation de ressources prenne en compte les évolutions notées dans le secteur liées à la transformation numérique des usages, d’autant que le développement rapide de plateformes en ligne a modifié les modes d’accès et de participation aux jeux de hasard.

‘’Cette transformation numérique rend plus complexes les défis de régulation du secteur [des jeux et paris en ligne, mais également ceux de la collecte des ressources’’, a notamment fait observer Cheikh Diba.

Selon le Dg de la Lonase, le secteur des jeux est dans une dynamique de mutation. La transformation numérique s’impose aujourd’hui à tous les secteurs. Face à ce défi, il est important pour celui des jeux de trouver des solutions innovantes pour pouvoir mieux structurer cette activité.

Mais pour Cheikh Diba, cette évolution soulève un enjeu majeur pour nos États, notamment celui de l’adaptation des dispositifs de régulation ainsi que de la fiscalisation de ces nouveaux usages. « Sous ce rapport, il est donc important de renforcer la collaboration de la LONASE avec l’administration et tous les acteurs concernés, afin de trouver des solutions innovantes pour le renforcement des outils de traçabilité des opérations en ligne, l’amélioration des mécanismes de collecte de recettes et la mise en place de cadres de coopération appropriés, notamment dans la perspective de la criminalité transfrontalière.

Il a en ces sens appelé à un plus grand contrôle et une meilleure traçabilité de l’activité des jeux, afin de garantir la protection des données personnelles des citoyens, des mineurs et des couches vulnérables, a affirmé Toussaint Manga.

« L’objectif du séminaire dans la capitale sénégalaise est de mieux structurer le cadre de partage d’expériences, structurer davantage le secteur des jeux et permettre aux autorités nationales en charge de ce secteur de se mettre à niveau des innovations technologiques », a déclaré Dramane Coulibaly, président de l’ALA.