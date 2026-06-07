Préservation des intérêts supérieurs de la Nation:La convergence nationale des enseignants de la coalition Diomaye Président se félicite de la posture de Diomaye Faye

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La convergence nationale des enseignants de la coalition Diomaye Président salue la haute vision politique et le sens élevé de l’État dont a fait preuve Son Excellence Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, dans la conduite des affaires nationales. En effet, c’est à travers d’un communiqué de presse que la dite structure qui regroupe l’ensemble des enseignants du pays à sa tête le coordonnateur national Baba Nokho se félicite de la posture républicaine du Président Bassirou Faye qui a toujours privilégié les intérêts supérieurs de la Nation, la stabilité des institutions et la préservation de la cohésion nationale. Selon le communiqué de la convergence nationale des enseignants de la coalition Diomaye Président, les décisions prises récemment par l’actuel locataire du Palais national, témoignent de sa ferme volonté( SEM Bassirou Diomaye Faye) de consolider l’unité du peuple sénégalais et de poursuivre sans relâche le processus de transformation systémique engagé. Ainsi, la Convergence nationale des Enseignants de la coalition Diomaye Président se réjouit également de la composition du nouveau gouvernement, caractérisée par une prise en compte des aspirations profondes du peuple sénégalais, une valorisation des compétences et un profilage adéquat des responsables appelés à conduire les politiques publiques. De fait, la dite convergence adresse ses chaleureuses félicitations au Président de la République pour avoir rendu, avec le peuple sénégalais, les honneurs mérités à l’ancien Président Abdoulaye Wade, dans un esprit de reconnaissance nationale et de continuité républicaine. Poursuivant , la convergence nationale des enseignants de la coalition Diomaye Président magnifie la portée de la récente communication à la Nation de Son Excellence Monsieur le Président Bassirou Diomaye Faye, qui a permis d’éclairer davantage les Sénégalaises et les Sénégalais sur les orientations stratégiques de l’action gouvernementale. La Convergence nationale des Enseignants avec son coordonnateur national le Proviseur Baba Nokho félicite également Madame la Superviseuse Générale de la Coalition Diomaye Président( Madame Aminata Touré) pour le travail remarquable qu’elle accomplit dans le cadre de la massification, de la structuration et du renforcement de notre coalition sur l’ensemble du territoire national. Les enseignants réunis autour de la coalition Diomaye Président coordonnée par l’actuel Proviseur du Lycée Charle De Gaule de Saint Louis Baba Nokho a aussi adressé ses félicitations au département de Mbour pour la réussite de l’organisation du « Sargal Diomaye Faye », sous l’impulsion du Ministre Serigne Guèye Diop, une initiative qui contribue au rayonnement de leur projet politique et à la mobilisation des populations.La Convergence nationale des Enseignants réaffirme sa disponibilité totale à accompagner la Coalition Diomaye Président. Elle se positionne comme un levier stratégique devant contribuer à la massification (car présente dans 39 départements sur les 46 ) de la coalition dans le Sénégal profond, au portage de la communication, à l’analyse des politiques publiques, à la formulation de propositions, à l’expérimentation d’initiatives innovantes et à l’élaboration de solutions adaptées aux préoccupations des populations. Comme perspectives : la mise en place et l’ installation des coordinations communales et départementales en cours- l’organisation d’un programme de vacances citoyennes et éducatives ;, le renforcement de la formation politique et citoyenne des militants ,le déploiement d’activités de massification dans toutes les régions du Sénégal en cours , la contribution aux réflexions sur les politiques éducatives et le développement territorial ,la mise en place d’un laboratoire d’idées et de propositions au service de la Coalition et de la Nation.La Convergence nationale des Enseignants renouvelle son engagement à œuvrer aux côtés du Président Bassirou Diomaye Faye pour la réussite du projet de transformation du Sénégal et l’avènement d’une Nation juste, souveraine et prospère.

Samba Khary Ndiaye (Linguère