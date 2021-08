Présidence FSF : Augustin Senghor réélu au premier tour avec 326 voix

Me Augustin Senghor a été réélu ce samedi 7 août 2021 au centre international de conférence Abdou Diouf de Diamniadio. Le président sortant a obtenu 326 des voix et est déclaré vainqueur au premier tour des élections.

Augustin Senghor a été réélu ce samedi 7 août 2021 avec 326 des voix exprimées contre 123 pour Mady Touré, dès le premier tour, lors de l’élection à la présidence de la Fédération Sénégalaise de Football. Sur les 453 voix qui se sont exprimées, plus des 2/3, suffisant pour élire le président de la Fédération de Football. 4 bulletins nuls se sont exprimés pour 449 suffrages valablement exprimés. Rappeler qu’il fallait juste 299 voix pour être élu au premier tour.

Me Augustin Senghor a été élu président de la Fédération Sénégalaise de Football pour les quatre prochaines années. Candidat déclaré du consensus et du « monde du football », le Vice-président de la CAF et par ailleurs président de Gorée, a largement dépassé Mady Touré aux voix.

Juste après sa défaite samedi, lors de l’assemblée fédérale élective, l’actuel Président de Génération Foot, Mady Touré, qui a réuni 123 des 453 votes contre 326 pour son adversaire, a pris la parole devant les micros. Sans rancune, le challenger durant ces élections a tenu a félicité Augustin Senghor et n’a pas oublié à adresser un message à tout le peuple sénégalais.