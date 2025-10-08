Présidence : virée par Diomaye, elle lâche une bombe

alimata Dieng, secrétaire générale nationale de la Jeunesse patriotique du Sénégal (JPS) et figure montante du mouvement, a été démise de ses fonctions de chargée de mission à la Présidence de la République. Une décision qui, selon l’intéressée, fait suite à un post Facebook jugé critique envers la gestion des jeunes dans le gouvernement.
Selon les confidences de l’ex-chargée de mission, c’est Sidy Alpha Ndiaye, ministre chargé des Affaires juridiques et directeur de cabinet adjoint du Président Bassirou Diomaye Faye, qui lui a signifié la décision, l’accusant d’un « manque de loyauté ». Une accusation qu’elle rejette fermement : « Il n’est pas plus loyal que moi, d’autant que c’est ce jour-là que j’ai appris qu’il était avec nous », lance-t-elle, visiblement amère.