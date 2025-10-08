Présidence : virée par Diomaye, elle lâche une bombe

Partager Facebook

alimata Dieng, secrétaire générale nationale de la Jeunesse patriotique du Sénégal (JPS) et figure montante du mouvement, a été démise de ses fonctions de chargée de mission à la Présidence de la République. Une décision qui, selon l’intéressée, fait suite à un post Facebook jugé critique envers la gestion des jeunes dans le gouvernement.

Contactée par Libération, Salimata Dieng confirme avoir été convoquée à deux reprises, dont une en présence d’autres chargés de mission. « Le Président a les prérogatives de nommer et de dégommer, mais c’est désolant qu’une telle mesure découle d’un simple post sur Facebook », regrette-t-elle. Elle affirme s’être exprimée « en tant que responsable de la JPS », et non en tant que collaboratrice du Palais. Le post incriminé, intitulé « Pastef entre négligence de la jeunesse et oubli de certains militants », appelait à une meilleure inclusion des jeunes du parti dans la gestion de l’État. Un texte qui semble avoir déplu à certains cercles proches du pouvoir.

Selon les confidences de l’ex-chargée de mission, c’est Sidy Alpha Ndiaye, ministre chargé des Affaires juridiques et directeur de cabinet adjoint du Président Bassirou Diomaye Faye, qui lui a signifié la décision, l’accusant d’un « manque de loyauté ». Une accusation qu’elle rejette fermement : « Il n’est pas plus loyal que moi, d’autant que c’est ce jour-là que j’ai appris qu’il était avec nous », lance-t-elle, visiblement amère.