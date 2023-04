Président du CESE: Idy toujours dans le « Macky »

S’il avait voulu quitter Macky, il l’aurait dit clairement. Idrissa Seck, actuel Président du Conseil économique, social et environnemental, est encore avec Macky. Ses éloges envers la Première Dame Marième Faye Sall ne sont rien d’autre qu’une façon détournée de dire qu’il est encore en phase avec le mari de cette dernière. Même s’il dit qu’il sera candidat.

Candidat de Rewmi ou candidat de Benno Bokk Yakaar? Il ne le dit pas. Candidat avec Macky ou contre Macky? Il ne le dit pas. Va-t-il sortir de Benno ou démissionner du Cese? Rien n’est moins sûr. Alors, Idy, vendredi dernier, s’est débrouillé pour donner le moins d’informations possibles aux sénégalais. Car, nous n’en savons pas plus sur son positionnement politique, même s’il a décliné ses ambitions.

Son souhait, sans doute, c’est sinon de diriger la coalition Bby, du moins d’en être le candidat à la présidentielle. Mais là aussi, il faudra avoir l’aval de Macky et sa bénédiction et que lui-même ne souhaite pas se représenter. Ce qui reste peu évident. Alors, nous n’en savons pas plus sur Macky et en savons peu de plus sur Idy. Tout indique, en effet, que le compagnonnage entre les deux hommes va continuer. Car Macky n’a pas l’intention de sanctionner Idy pour ses sorties et ce dernier a peu d’occasion de claquer la porte. Seulement, 2024, c’est dans quelques mois. Et le temps presse.

Donc, comme Idy et Macky peinent à communiquer clairement aux sénégalais sur leur sort, ils poussent, directement et indirectement à lier ce dernier à celui-ci des autres opposants dont le destin politique n’est pas encore clair. En clair, ni Khalifa Sall, ni Karim Wade ni Ousmane Sonko ne sont absolument sûrs de participer à la présidentielle. Et les autres candidats de moindre calibre pourraient buter sur le parrainage ou autres subterfuges. Comme ils savent que beaucoup de candidats pourraient avoir ainsi des difficultés, ils s’offrent en seules alternatives crédibles sans cesser de se donner la main. C’est ce qui a poussé Idy à se prononcer en mettant beaucoup de gants et à Macky à se taire dans un silence très loquace.

Si les déclarations de Idy sont encore hermétiques, le silence de Macky est lui, on ne peut plus éloquent. Mais les deux restent ensemble dans le jeu tout en misant sur des éliminations directes d’adversaires afin d’examiner la formule à adopter: Soit Idy sera derrière Macky soit Macky sera derrière Idy. Le duo reste encore solide. Et on manœuvre serré pour convaincre les sénégalais qu’ils n’ont pas forcément beaucoup de choix.

D’ailleurs, c’est pour cette raison qu’Idy a, dans sa sortie, aussi bien brocardé Me Abdoulaye Wade, Khalifa Sall qu’Ousmane Sonko. Comme quoi, le duo Macky-Idy ne veut pas d’obstacles sur son chemin.

Assane Samb