Président Macky Sall: La Casamance reconnaissante, vous dit merci, A baraka !

Grâce à votre leadership et votre vision stratégique le désenclavement tant attendu de la Casamance est devenu une réalité.

Vous avez lancé le programme zéro bac avec un des piliers le plus important, celui de la traversée de la Gambie, qui grâce au pont de Farafenie n’est plus source d’angoisse pour les populations.

Vous ne vous êtes pas arrêté là, parce qu’ayant compris qu’il fallait combler le Gap dans le Sénégal des profondeurs que vous avez parcouru de long en large. Vous avez poursuivi votre programme de désenclavement pour assurer la continuité territoriale, et ainsi, la construction du pont de Marsassoum long de 485 mètres d’un coût de dix neuf milliards est aussi devenue une réalité.

Le bitumage de la boucle du Boudhie dans sa phase 1 ( Sédhiou -Marsassoum), pour un coût de 37 milliards, le bitumage des pistes rurales dont celles qui constituent la boucle des Kalounayes ( les axes Tobor-Ouonck -Dieba -RN4 ), sont une parfaite illustration de votre ambition pour l’émergence des territoires.

A cela, s’ajoute la réhabilitation en cours de la RN4 sur l’axe Senoba-Ziguinchor-Mpack (à la frontière entre le Sénégal et la Guinée Bissau) long de 165 km. La réalisation de l’aéroport régional de Diendé pour toujours faciliter la mobilité des personnes et des biens fait notre fierté.

Votre soucis constant de maintenir les équilibres sociaux et de renforcer l’équité territoriale en matière d’accès aux soins de santé de qualité vous a conduit à faire construire de manière quasi simultanée trois (3) hôpitaux régionaux de dernière génération dont celui de Sédhiou pour un coût de 20 milliards.

Votre ambition de voir la jeunesse de notre pays bien formée et de pouvoir contribuer à l’émergence d’une élite intellectuelle Senegalaise, vous a incité à créer rien que dans la région de Sédhiou plus de 18 écoles clés en main. Vous avez également réalisé et équipé plus de 300 salles de classes dans l’élémentaire et le moyen secondaire.

Président, la Casamance vous dit « Merci » A baraka !

Dr Annette Seck

Ministre auprès du MAESE, chargé des Sénégalais de l’Extérieur

Présidente du Conseil départemental de Sédhiou