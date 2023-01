Présidentielle 2024: Aminata Touré annonce sa candidature

L’ancien Premier ministre de Macky Sall, Aminata Touré a annoncé dimanche sa candidature à la présidentielle de 2024, lors de l’émission Grand Jury de la Rfm. Elle a justifié cette décision par son expérience et son parcours politique.

« Après réflexion, je souhaite être candidate à l’élection présidentielle de févier 2024. Après aussi avoir discuté avec des amis, des Sénégalais et d’autres amis qui, d’ailleurs, mettent en place un mouvement Mimi 2024. Et nous irons discuter avec les Sénégalais et nous y voilà où nous en sommes. Pour nous, c’est une nouvelle page aussi éclatante qui s’ouvre », a dit Mimi à la Rfm.

L’ex-membre du parti au pouvoir a justifié cette décision du fait de son parcours et expérience politique. » J’ai été premier ministre. C’est une expérience importante. J’ai été au Conseil économique, social et environnemental (Cese). Mon expérience internationale également me permet de percevoir dans quel dynamique, le Sénégal, arrimé à l’Afrique doit s’engager dans des rapports plus égalitaire ». Aminata Touré a aussi évoqué sa connaissance du pays : « Je pense connaître notre terroir. J’ai vu les progrès qui ont été fait. J’ai vu également ce qui nous reste à parcourir en termes de progrès