Présidentielle 2024 avec Macky Sall: C’est l’heure de la remobilisation

Sous la présidence de Macky Sall, le Secrétariat exécutif national (SEN) de l’Alliance pour la république (APR) s’est réuni vendredi dernier autour d’un ordre du jour défini auparavant. Lors de cette séance de rencontre, le communiqué signé par Abdou Mbow annonce que le SEN de l’APR, a défini un programme trimestriel pour le parti, centré sur la remobilisation des militants dans le cadre de la relance des activités pour les présidentielles de 2024 . Ainsi, il va se matérialiser par le montage de nouveaux comités et le placement de 1 500 000 cartes de membres, sur toute l’étendue du territoire et de la diaspora.

Déthié Fall mobilise les Sénégalais établis au Maroc

Dans le cadre de l’opération Kaay Bokk, « nous avons été à Casablanca au Maroc pour échanger avec les Sénégalaises et les Sénégalais sur leurs conditions de vie dans ce pays ami » a annoncé le leader du PRP. Après le lancement du Néméku Tour à l’intérieur du Sénégal, Déthié Fall de Yewwi Askan Wi, est allé à la rencontre de la diaspora en prélude au scrutin présidentiel de 2024. Selon Déthié Fall, « les Sénégalais établis à Casablanca sont largement revenus sur les difficultés rencontrées sur beaucoup d’aspects. Notamment sur les titres de séjour qui les empêchent de trouver des emplois convenables ». Des compatriotes qui, de l’avis du responsable de Yewwi Askan Wi, aspirent au changement en 2024 pour réunir les conditions de leur retour au pays. Il faut rappeler que l’opération «Kaay Bokk» est entrée dans une phase internationale au lendemain de son lancement. Déthié Fall, président du Parti républicain pour le progrès (PRP), a décidé de sillonner l’Afrique du Nord et l’Europe, à travers une tournée de massification qui va du 26 octobre au 13 novembre. Celle-ci a débuté à Casablanca au Maroc, ensuite le chef de file du PRP ira à Brescia en Italie, à Anvers en Belgique, puis en France, notamment dans les localités de Bordeaux, Dunkerque, Lille, Paris, Mantes La-Jolie. Ainsi qu’à Athènes en Grèce et en Espagne dans les villes de Madrid et à Palma De Majorque. Tout comme son allié de Yewwi Askan Wi, Ousmane Sonko, Déthié Fall est dans une logique de se présenter à la Présidentielle de 2024, mais sa candidature n’a pas encore été officialisée.

BENNO BOKK YAKAAR DE PODOR

Moussa Sow et la jeunesse locale posent les jalons d’un 2è quinquennat

Le maire de la commune de Walaldé, et non moins coordonnateur du PUMA a mobilisé la jeunesse républicaine de Podor, pour la vente des cartes de l’Apr et réaffirmé son soutien au président Macky Sall. Au chapitre des réalisations, les jeunes de Podor se sont félicités du bilan réalisé par le chef de l’Etat dans leur département, avant d’exhorter les responsables et militants, à soutenir sans réserve la politique de développement menée depuis 2012. A souligner que sous la houlette du maire de Walaldé, ces jeunes ont multiplié les rencontres ces derniers jours pour réitérer leur ancrage et celui de leurs localités derrière leur leader. Par la même occasion, ils ont pris l’engagement de placer le maximum de cartes de membre de l’APR dans le département conformément aux instructions du président de la République. Ils ont été rejoints, à cet effet, par les nombreuses femmes du département toujours derrière Moussa Sow. Ces dernières comptent organiser d’ici au 5 novembre prochain un grand rassemblement pour mettre sur pied un plan d’action afin de montrer encore une fois que tout Podor est derrière le président de la République. Ces inconditionnels comptent également sillonner tout le département pour mobiliser le maximum de militants. Au sujet de la présidentielle de 2024, ils se disent tous d’accord pour un second mandat de 5 ans pour permettre au président Macky Sall de parachever ses chantiers pour le Sénégal.

Mamadou SALL