Présidentielle 2024: Cheikh Abdou Mbacké Bara Dolly dévoile ces ambition pour le Sénégal

Le député Cheikh Abdou Bara Dolly président du mouvement « Nekkal fi Askan Wi »; a fait face à la presse hier pour se prononcer sur la situation socio-politique du pays. Sa révision constitutionnelle des articles 28, 29 et 87, la situation des agriculteurs en cette période d’hivernage et la participation inclusive des candidats à l’élection présidentielle et son programme accès sur l’être humain ont entre autres les points abordés par le Candidat déclaré à l’élection présidentielle de février 2024.

Face à la presse hier, le président du mouvement « Nekkal fi Askan Wi » à magnifier le renoncement du président de la république à briguer une troisième candidature qui constitue l’un de leur principal combat auquel ils ont eu gain de cause d’après le mémorandum sur l’article 27 de la constitution qu’ils ont déposé pour dire au président qu’il n’a pas droit de se présenter aux élections de 2024. Mais également sur l’article 28 et 29 portant modification du code électorale et de l’article 57 qui selon lui doit être revu

. « L’article 57 du code électorale, en 2018 l’orque Aly Gouille Ndiaye été ministre de l’intérieur, il savait que Khalifa Sall et Karim Wade pouvaient être candidats parce qu’ils disposaient de tous les documents, entre temps ils ont mis dans le code électorale que pour être candidat il faut être électeur alors que dans le code pénal si tu es condamné tu perds tes droit de vote et quand tu n’es pas électeur automatiquement tu ne peux pas être candidat. C’était Aly Ngouille Ndiaye qui a fait ça en 2018 pour que Macky Sall gagne les élections de 2019. Et là on a demandé à ce qu’on enlève le mot électeur parce que dans un état de droit on ne doit pas utiliser la justice pour restreindre les droit des citoyens », a dénoncé le député Cheikh Bara Dolly

En tant que « domou Daara » candidat déclaré à l’élection présidentielle de 2024 a fustigé le rejet des candidats qui n’ont pas appris la langue française des listes électorales, Cheikh Bara Dolly estime que, si cette population que tu veux gouverner plus de 50% ne parlent pas la langue dont tu dis que celui qui ne le comprend pas ne peut pas briguer le suffrage des Sénégalais comment est-ce que tu peux les gouverner, il y’a un problème. Ce dernier déclare,« Nous n’avons pas de complexe à dire à la population que nous voulons briguer le suffrage universel pour qu’ avec nos langues locales nous puissions communiquer avec nos populations pour développer notre pays parce qu’il n’y a aucun pays dans le monde qui s’est développé avec une langue étrangère donc il faut que l’on privilégie nos langue nationale pour nous développer ».

L’immigration clandestin qui s’accentue sur la petite côte et causant la mort de plusieurs, la situation des agriculteurs en cette période hivernale qui ne s’annonce pas prometteur car n’ayant pas encore reçu les semences et les engrais, mais surtout tout ce qui concerne l’être humain en général constituent les principales préoccupations du candidat des « Domou Darrah ». Cheikh Bara Dolly a fustigé vivement également les manœuvres dit-il du gouvernement contre l’opposant Ousmane Sonko en soutenant que le président ne devrait pas manœuvrer pour empêcher un quelconque candidat de se présenter à l’élection, et a renseigné que des actions sont en train d’être mené pour la libération du député Birame Souleye Diop qui dit il sa place n’est pas en prison mais plutôt à l’assemblée.

Avec son programme 1.5.5 qu’il dit accés sur l’être humain proprement dit Cheikh Mbacké Bara Doli promet un mandat de 5 ans,avec 5 programmes spécifiques. Il annonce par ailleurs la tenue de son congrès d’investiture à Mbacké au mois d’août par ce qu’ici de Touba. En outre Cheikh Mbacké Bara Doli annonce qu’une fois élu qu’un budget de 7 milliards sera alloué à la construction de Daara moderne

Rosita Mendy