PRÉSIDENTIELLE 2024: De nombreux candidats battus dans leur fief 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’un des faits marquants du scrutin de ce dimanche, c’est que de nombreux candidats ont mordu la poussière dans leur fief, jusque dans leur propre bureaux de vote. Aliou Mamadou Dia (PUR), Anta Babacar Ngom (ARC) Serigne Mboup, Dr Daouda Ndiaye, Idrissa Seck et Amadou Ba, entre autres, n’ont pu contenir la vague Bassirou Diomaye Faye.

Le candidat de la coalition ‘’Diomaye Président’’, Bassirou Diomaye Faye n’a laissé aucune chance à ses prétendants au fauteuil présidentiel. En effet, les premières tendances le placent loin devant ses adversaires. Qui l’eut cru ! La coalition Diomaye n’a laissé aucune chance. C’est le dans la banlieue où Bassirou Diomaye Faye Cem Unité 19, Diomaye «maire» des parcelles assainies. Dans tous les bureaux de vote, c’est la coalition Bassirou Diomaye Faye qui est plébiscité. Sur les différents centres de vote, Diomaye arrive largement en tête «dominant» clairement le scrutin.

Publicités

Dans le bureau de vote d’Amadou Ba, Diomaye a battu à plate couture Amadou Ba. Avant de s’emparer de la première place suivi d’Amadou Ba. Au centre Grand Médine où Amadou Ba a voté, Diomaye obtient 238 voix et Amadou Ba, 121 voix suivi des autres. Diomaye rafle la mise dans le bureau et le centre de vote d’Aliou Mamadou Dia candidat du PUR. Ce dernier qui a voté au niveau de l’école Mamadou Diagne, dans le bureau 7, a perdu le centre s’est classé 3ième après Diomaye et Amadou Ba.

Au centre Ngalandou Diouf, où a voté la seule dame candidate de la présidentielle dont Anta Babacar Ngom. Cette dernière a été «pliée» par Bassirou Diomaye Faye. Avec seulement 6 voix recueillies dans son bureau, Bassirou Diomaye Faye a remporté une victoire éclatante avec 235 voix, suivi par Amadou Bâ avec 83 voix et Khalifa Sall avec 18 voix.

Khalifa Sall, candidat de la coalition Khalifa 2024 est, lui, également passé à la trappe. Il a été battu dans son propre bureau, Il a accompli son devoir civique au centre Ecole Grand Yoff 2 appelée École marché. Il a obtenu 53 voix et arrive troisième derrière Bassirou Diomaye Faye (219) et Amadou Ba (69). Le professeur Daouda Ndiaye a mordu la poussière dans son propre bureau de vote.

A Kaolack aussi, le candidat Serigne Mboup est battu par Bassirou Diomaye Faye dans son propre bureau. Le maire de Kaolack, a voté hier à l’école Senghane Badiane au bureau numéro 1. Ils ont respectivement obtenu, Bassirou Diomaye Faye (180 voix), Serigne Mboup 15 voix, Amadou Ba (59).

MOMAR CISSE