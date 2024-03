Présidentielle 2024: Dr Babacar Dia appelle à voter massivement pour Diomaye

Partager Facebook

A la veille de la tenue de l’élection présidentielle 2024, ce 24 mars prochain, Dr Bacar Dia, leader de « And Disso » pour la rectification et non moins ancien ministre sous Wade, appelle à voter Bassirou Diomaye Faye.

A travers un communiqué parvenu à la presse, l’ancien ministre de la Communication et celui des Sports sous le magistère du président Wade et « And Disso », ont porté leur choix sur le candidat Bassirou Diomaye Faye.

Constatant le besoin urgent de rectification dans tous les secteurs de la vie politique, économique, sociale et la nécessité d’une respiration démocratique pour notre pays, « And Disso » appelle à voter massivement pour la victoire du candidat de la Coalition « Diomaye Président » à la présidentielle du 24 mars 2024’’, peut-on lire dans le communiqué.