Présidentielle 2024: El Hadji Malick Guèye dresse le portrait du futur successeur de Macky…

La prochaine élection présidentielle s’annonce rude. Partout, l’on note des déclarations de candidatures. Dans la mouvance présidentielle comme dans la plus grande Coalition de l’opposition dite radicale( Yewwi-Askan-Wi), l’on note tout une floraison de prétendants. A en croire El Hadji Malick Guèye de Lat Mingué: » C’est un contexte critique.La Présidentielle est toujours la mère des batailles. Il est opportun de remercier et féliciter le Président sortant Macky Sall. Il a beaucoup fait pour le Sénégal et les portes de l’histoire lui sont grandement ouvertes. C’est aussi le moment de saluer la grandeur d’âme de la première dame Marième Faye Sall. Elle à beaucoup fait pour le Sénégal. « , tonne le Conseiller spécial du Président Macky. Le Coordonnateur du mouvement « And Suxaali Sine Saloum And Ak Sénégal », de dresser le portrait du futur Chef de l’Etat du Sénégal: »

Remplacer un grand homme comme le Président Macky ne sera pas chose facile. Ce pays que nous aimons tant ne doit pas être laissé entre les mains d’anarchistes. Celui qui va lui succéder doit être un homme charismatique, compétent, courtois, honnête, à cheval sur les principes républicains et, toutes ces qualités décrites se trouvent chez Idrissa Seck. Il est incontestablement l’homme de la situation. Il est à équidistance sur les considérations éthniques, religieuses, confrériques. Ce produit de l’école de Wade tout comme Macky est un vrai homme d’Etat », croit savoir l’ancien député libéral.

