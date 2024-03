Présidentielle 2024: Information sur Youssou Ndour et Amadou Ba est fausse !

Cette période de campagne électorale et de préparation de la présidentielle du 24 mars 2024 est propice à la prolifération de fake news. Cette info sur Youssou Ndour qui aurait appelé à voter Amadou Ba est tout ce qu’il y a de plus erronée. Elle est tout simplement fausse !

GFM dément tout soutien de Youssou Ndour à Amadou Bâ, candidat de BBY. Des sites en ligne ont annoncé que le leader du Super Etoile a donné une consigne de vote en faveur de Amadou Bâ pour l’élection présidentielle de mars 2024. Cette information sur Youssou Ndour qui aurait appelé à voter Amadou Bâ est tout ce qu’il y a de plus erronée. Elle est tout simplement fausse. Il s’agit d’un fake news, annonce le Groupe futur Media.

A rappeler que le leader de « Fekke Ma ci boole », Youssou NDOUR, a démissionné de son poste de ministre conseiller et de la coalition Benno Bokkou Yakkar (BBY). Le roi du Mbalakh avait annoncé qu’il va redynamiser et massifier son mouvement politique « Fekké Ma Ci Boolé », en vue des échéances futures.

Autrement l’ information selon laquelle Malang Séni Faty a rejoint la coalition « DIOMAYE PRÉSIDENT « , est fausse!. Malang Séni Faty est catégorique, il vote et il fera voter pour le candidat Amadou BA de la coalition BBY et il badine. Cette information selon laquelle, Malang Séni Faty a rejoint la coalition « DIOMAYE PRÉSIDENT », est fausse et il l’a fait savoir sur sa page professionnelle