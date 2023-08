Presidentielle 2024: La mouvance présidentielle de Sédhiou derrière le choix de Macky 

A l’initiative de Dr Annette Seck Ndiaye, ministre des Sénégalais de l’Extérieur auprès du ministre des Affaires Etrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, chargés des Sénégalais de l’extérieur les responsables de Benno et de la mouvance présidentielle se sont réunis, ce week-end, autour d’un déjeuner-débat. Quatre points étaient inscrits à l’ordre du jour. Il s’agit de « l’analyse de l’actualité politique nationale au sein de la mouvance présidentielle, la situation politique dans la région de Sédhiou, le parrainage et les recommandations et les résolutions ».

Au terme du conclave, les responsables des trois départements de la région, notamment Sédhiou, Bounkiling et Goudomp, se sont engagés à se ranger derrière le candidat choisi par le chef de l’Etat.

« Nous, militants et responsables de la coalition Benno Book Yaakaar et de la mouvance présidentielle, décidons de nous aligner derrière ce choix et à travailler pour la victoire de la mouvance présidentielle au premier tour, de soutenir avec tout notre engagement, avec toute notre énergie, le candidat du président de la République », informe Boubacar Biyaye, responsable de Benno à Sédhiou, mandaté, pour la circonstance, à lire la résolution.

De par cette décision, ces responsables et militants n’ont fait que confirmer la carte blanche accordée au chef de l’Apr par plusieurs entités de la mouvance présidentielle.

Les responsables, dans une ambiance bon enfant, se sont également engagés à pérenniser ce type de rencontre, à Dakar et dans la région de Sédhiou.