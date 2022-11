Présidentielle 2024 : Le DG de l’Agetip El Hadj Malick Gaye investit le president Macky Sall

Parrain des phases départementales de l’Odcav co-organisées entre Niandane et Podor, le directeur de l’Agetip s’est prononcé, ce samedi, sur la Présidentielle de 2024. Le maire de Niandane a choisi le Président Macky Sall pour briguer un second mandat et se dit sûr que les Sénégalais vont accompagner ce dernier dans sa vision, après l’immense travail qu’il a abattu pendant 10 ans.

« Le Président Macky Sall est notre candidat en 2024 », a déclaré M. EL hadj Malick Gaye, Directeur général de l’AGETIP. Il ajoute qu’au vu et au su de tout le monde, le chef de l’Etat a beaucoup fait pour ce pays dans tous les domaines et on doit l’accompagner pour terminer la transformation structurelle qu’il a entreprise afin de permettre au Sénégal d’atteindre l’émergence en 2035. « Notre candidat est un leader reconnu sur le plan africain et international, après avoir fait ses preuves ici au Sénégal. Il travaille pour que les futures générations, en particulier la jeunesse, hérite d’un pays stable avec des institutions fortes

Et du moment où on s’achemine vers un pays producteur de pétrole et de gaz, on ne peut trouver meilleur profil que lui, cet ingénieur en énergies », a indiqué M. Gaye.

Concernant la finale des phases départementales dont il était le parrain, il a déclaré : « J’ai été heureux de cette distinction, d’autant plus que, pour une première fois dans l’histoire des phases départementales, 32 équipes étaient en compétition. Elle s’est soldée par la grande finale qui a opposé l’Asc Bamtaare de Podor à l’Asc Kawral de Fanaye. Ce fut l’occasion de belles empoignades qui ont vu kawral l’emporter par une victoire étriquée aux tirs au but. Je félicite l’équipe de kawral et encourage l’équipe de Bamtaare qui n’a pas démérité ». El hadj Malick Gaye a aussi tenu à remercier le ministre de l’Education nationale, Monsieur Cheikh Oumar Anne, qui a rehaussé la finale de sa présence, les autorités administratives, le maire de Fanaye M. Aliou Gaye et Madame Astel Sall, adjointe à la mairie de Podor, et les organisateurs de cette grande fête de la jeunesse sportive.

A l’endroit de la jeunesse, il leur rappelle que le Président Macky Sall a mis les jeunes au cœur de son action. « Un esprit sain dans un corps sain pour une jeunesse saine à l’avant-garde du développement de notre département, a dit El Hadji Malick Gaye.

