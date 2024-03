Présidentielle 2024 : L’énorme travail de terrain abattu par la coalition « Dionne 2024 »

Partager Facebook

La coalition « Dionne 2024 » qui n’a pas encore une longue existence, fait un énorme travail de terrain. Les délégués régionaux, départementaux, dans les communes et autres simples militants et sympathisants de Mahammed Boun Abdallah Dionne se sont déployés dans tout le territoire national.

Jour et nuit, les représentants de la coalition « Dionne 2024 » envahissent le terrain avec des porte-à-porte, des proximités, sur les routes nationales, dans les quartiers, dans les maisons, dans les coins les plus reculés du pays.

Des voitures brandées à l’image du candidat de l’expérience Mahammed Boun Abdallah Dionne qui suscite beaucoup d’espoir des Sénégalais, sont visibles partout. Des jeunes volontaires, des hommes et des femmes sont sur le terrain pour expliquer et partager le programme de leur candidat.

Les sénégalais sont de plus en plus attentifs et excités de se plonger dans le programme pour « un Sénégal juste ».

Le travail de terrain de la coalition « Dionne 2024 » est remarquable et cela a été salué même par les candidats adverses.

Malgré le temps court, les hommes et les femmes de Boun Abdallah Dionne ont su mobiliser, regrouper et convaincre un nombre incalculable de citoyens qui désormais, n’attendent plus que dimanche pour aller voter pour un candidat juste et expérimenté.

Pendant certains se jettent des pierres, détruisent les biens d’autrui ou s’envoient des mots ou s’entre-accusent, la coalition « Dionne 2024 » a adopté la stratégie du silence dans le travail. Interrogé, un des responsables indique « nous avons préféré travailler dans le silence pour convaincre le maximum de Sénégalais. Nous avons choisi de descendre sur le terrain, se rapprocher des citoyens et de leurs expliquer le programme très ambitieux de notre candidat. Le résultat de chaque travail sera connu le dimanche 24 mars 2024 ».

Une coalition qui a beaucoup de chance à suivre…