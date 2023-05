Présidentielle 2024:  Les partisans d’Alioune Sarr retirés des groupes Whatshap de l’Afp

Le maire de Notto Diobass, responsable politique à l’Alliance des forces du progrès (AFP) a été investi ce samedi, candidat à la présidentielle de 2024. Alioune Sarr a décliné son programme axé sur le respect des institutions, la consolidation des acquis, entre autres. Une investiture qui n’est pas sans conséquence car ses partisans ont été retirés des groupes Whatshap de leur formation politique.

A quelques mois de l’élection présidentielle de 2024, les candidats commencent à se signaler. L’ex ministre du commerce, Alioune Sarr a été investi par ses partisans. Un choix qui ne semble pas faire l’unanimité au sein de l’alliance des forces du progrès. En effet, ses partisans ont été tout bonnement retirés des différents groupes Whatsapp de leur formation politique. Notre source nous signale que ça soit dans le groupe du mouvement national des jeunes progressistes (MNJP), le groupe de réflexion du parti et le mouvement des femmes, ses partisans n’y sont plus.

Auparavant, Alioune Sarr, face à ses partisans s’est félicité de cette investiture. « Je mesure l’ampleur de la responsabilité et de la charge, mais aussi la profondeur et le sens de l’appel qui m’est adressé venant des profondeurs du pays, des vaillants citoyens qui se lèvent tôt dans les villes, des enseignants, des chefs d’entreprises du secteur formel comme celui dit informel, des artisans, agriculteurs, pêcheurs, des jeunes, des femmes et des personnes du 3ème âge », se réjouit-il. Et de poursuivre : « Avec humilité et une grande ouverture je vous dis Oui. J’accepte d’être votre candidat à l’élection Présidentielle en 2024. Oui, chers compatriotes.

Parce que nous partageons la conviction que notre pays, le Sénégal est à un tournant décisif de son avenir dans un contexte national de tension politique réelle, aggravée par une crise multiforme induite par les effets de la géopolitique mondiale, avec ses conséquences politique, économique, sécuritaire, sanitaire et alimentaire ». A l’en croire, face à ce contexte nouveau, notre pays a besoin, tout en consolidant ses acquis, de mettre en place de nouveaux instruments et de nouvelles stratégies pour les juguler, en puisant les avantages des nombreux atouts qu’offrent nos terroirs. « Ainsi, des réformes essentielles sont nécessaires pour changer de paradigme. Mais ces réformes ne seront efficaces que si elles sont adossées à nos valeurs cardinales africaines et sénégalaises d’honnêteté, de loyauté, mais surtout de respect et de solidarité.

Le respect de l’humain sera au cœur de nos priorités. Nous les ferons ensemble dans la concertation, l’écoute bienveillante pour laisser à nos enfants et petits-enfants un Sénégal où il sera possible de vivre en paix, de travailler et de réussir sans avoir besoin de tenter l’aventure du « Barsa ou Barsakh ». « Dotouniou sétane souniouy ndaw di dieuli gal yi! », lance-t-il. De son avis, la morale et la fibre patriotique vis-à-vis d’un pays qui leur a tout donné le lui impose. « Nous nous y attellerons avec l’aide de Dieu et de nos compatriotes comme par le passé, en donnant le meilleur de nous-même à notre pays, qui nous a tout donné.

Nous devons nous réconcilier autour de l’essentiel, en pensant aux couches vulnérables et aux plus fragiles d’entre nous, et en consolidant les ponts de la solidarité, de la générosité et de la tolérance qu’ont bâti nos anciens et nos illustres guides religieux musulmans, chrétiens et coutumiers qui nous servent de référence et de boussole », laisse-t-il entendre.

NGOYA NDIAYE