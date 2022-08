Présidentielle 2024: Y’a t-il un risque de télescopage entre Karim et Sonko ?

Depuis l’annonce du retour de l’exilé Karim Wade dans le champ politique Sénégalais, Ousmane Sonko sent le danger. Le retour du candidat du PDS risque de fragiliser son électorat composé uniquement de jeunes. Karim Wade qui jouit aussi d’une grande audience auprès des jeunes avec les mouvements Karimistes risque de lui voler la vedette. Alors le patron de Pastef qui avait annoncé sa tournée pour le mois de novembre, change de date et de cap pour se lancer deux mois avant cette date pour prendre de l’avance avant l’arrivée du fils prodige du PDS.

Ousmane Sonko et ses alliés sont plus que jamais désorientés depuis l’annonce du retour de Karim Wade. Depuis un bon comment, on constate que ces derniers squattent les plateaux des télévisions, pour indiquer que leur leader est le seul véritable candidat qui sera le Président de la République du Sénégal en 2024. Dans la totale panique au PASTEF, Ousmane Sonko de monter au créneau. Outre son annonce de faire avancer sa tournée à l’intérieur du Sénégal initialement prévue au mois de novembre qu’il retient cette fois en septembre, Ousmane Sonko a même l’outrecuidance de snober tous les partis membres bientôt membres de la très prochaine défunte inter coalition Yewwi Askan Wi-Wallu que son parti PASTEF dispose au sein de l’opposition de plus grands nombres de maires et de Présidents de Conseils départementaux. Ce dernier , à travers ses déclarations a du mal à cacher toute sa panique.

Karim Wade lui fait vraiment peur. Et il sait que l’annonce par ce dernier de son très proche retour au Sénégal, fausse tous ses calculs. Ousmane Sonko ne tient pas du tout à rencontrer sur son chemin Karim Wade sur son chemin en 2024, pour différentes raisons. Il a avancé le calendrier de sa tournée prochaine à l’intérieur du Sénégal. Après, quoi va-t-il inventer rien que pour chercher à avoir une longueur d’avance sur Karim Wade en 2024 ? Avec Ousmane Sonko, mythomane, paranoïaque devant l’Eternel, il faut toujours s’attendre à tout.

Seulement, la manœuvre devient de plus en plus étroite pour lui. Karim Wade lui fera bel et bien face en 2024. Et le fils de l’ancien Président de la République du Sénégal bénéficie de plus de crédibilités que lui.