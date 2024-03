Présidentielle 24 mars : Le PDS annonce son choix avant mercredi et écarte Amadou BA

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le parti démocratique démocratique (PDS) va se prononcer sur la posture qu’il compte adopter lors de l’élection présidentielle du 24 mars. Le choix du PDS sera connu au plus tard avant mercredi, renseigne Magatte Sy, secrétaire national aux élections du parti libéral.

Publicités

« Ce n’est pas parce que l’élection va être organisée que certains considèrent que c’est perdue. Non non, ce n’est jamais perdue parce que l’histoire retiendra. D’abord, nous avons eu un comportement de légalistes dans l’esprit et la philosophie du parti c’est-à-dire nous avons usé de toutes les voies légales pour porter notre combat.

Pour l’élection de dimanche prochain, le parti se prononcera d’ici demain. Au plus tard mercredi, vous saurez ce que le parti va faire », a déclaré Magatte Sy, mandataire de Karim Wade et secrétaire national aux élections du parti libéral.

« D’une manière ou d’une autre, nous participerons à cette élection », annonce Magatte Sy, qui exclut tout soutien au candidat de BBY, Amadou Ba.

« Vous me parlez du candidat de Benno Bokk Yaakaar comme vous dites, qui dit qu’il nous appelle à quoi ? C’est insensé. Le candidat de Benno qui nous appelle à le soutenir, non; ce n’est pas sérieux du tout. Nous avons autre chose à faire plutôt que de nous attarder sur ces enfantillages », a-t-il déclaré sur Rfm.