Présidentielle américaine: Dernière ligne droite pour Kamala Harris et Donald Trump

La campagne présidentielle américaine touche à sa fin : qui de Kamala Harris ou de Donald Trump (re) deviendra président des États-Unis ? À la veille du scrutin du 5 novembre, les candidats jettent leurs dernières forces dans la bataille.

Kamala Harris, candidate démocrate, a tenu son dernier rassemblement ce dimanche dans le Michigan. Devant une foule enthousiaste, elle a appelé les électeurs à se mobiliser pour ce qui pourrait être l’une des élections les plus marquantes de l’histoire récente. « Alors, Michigan, plus que deux jours. Êtes-vous prêts ? Nous avons le vent en poupe, il est de notre côté, vous le sentez ? Cette dynamique, nous l’avons parce que notre campagne s’appuie sur les ambitions, les aspirations et les rêves du peuple américain », a déclaré Harris, soulignant l’importance de l’engagement populaire dans sa candidature.

De son côté, Donald Trump, candidat républicain et ancien président, a intensifié sa campagne avec un rassemblement en Géorgie. Il a encouragé ses partisans à se rendre aux urnes, affirmant : « La seule chose que je veux, c’est sortir et voter. Finissons-en. Nous sommes à quelques mètres de la ligne d’arrivée, et nous avons déjà enregistré un nombre incroyable de votes anticipés, un record que personne ne peut croire. »