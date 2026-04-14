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Présidentielle au Bénin : Romuald Wadagni élu avec 94% des voix, selon des résultats provisoires

14 avril 2026 Actualité

Au Bénin, Romuald Wadagni remporte la présidentielle avec 94% des suffrages exprimés. Les résultats provisoires du scrutin de dimanche ont été annoncés par la Commission électorale nationale autonome (Céna) dans la nuit du lundi 13 au mardi 14 avril 2026.

Selon les chiffres de la Céna, le taux de participation s’établit à 58,75%. Seuls deux candidats étaient en lice pour succéder à Patrice Talon qui quitte le pouvoir après deux mandats. Plus tôt dans la journée, le candidat des FCBE (opposition dite modérée) Paul Hounkpè avait déjà publié un communiqué pour féliciter le candidat du pouvoir.

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