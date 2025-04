Présidentielle au Gabon : L’OPANEL regrette l’utilisation de bulletins par candidat

Partager Facebook

L’Observatoire Panafricain des Elections (OPANEL) a exprimé sa satisfaction suite au déroulement de la présidentielle au Gabon. Il regrette tout de même, l’utilisation de bulletins par candidat et l’usage d’enveloppes innovatrices.

L’Observatoire Panafricain des Élections (OPANEL) a fait une déclaration suite à la Présidentielle au Gabon. Il se félicite de la participation responsable, de convivialité exprimée et surtout de discipline remarquable , avec notamment le constat de files d’attente observées dès les premières heures, le jour du vote où également, les heures d’ouverture des bureaux de vote ont été globalement respectées dans leur ensemble. « Le Peuple Gabonais et ses Autorités en charge des élections, prenant en compte la ferme volonté des Gabonais d’amorcer une nouvelle ère d’excellence électorale, ont répondu positivement et promptement, en égrenant en toute transparence, les résultats des choix opérés dans les urnes, fruits d’un bon dépouillement public, une tabulation et une agrégation des résultats, avec à la clé une prouesse de communication desdits résultats provisoires, à moins de 24h de la fermeture des bureaux de vote, augurant ainsi pour le Gabon, un climat de confiance à pérenniser lors des futures échéances électorales et l’achèvement de mise en place des institutions notamment avec les législatives, les locales et les sénatoriales qui ont déjà, ont presque une envie, de se voir tenir à bref délais dans les mêmes conditions d’organisation satisfaisante, pour couronner le Gabon et le sortir définitivement de la Transition, qui est si bien conduite en ses séquentielles amorces, et dont notre Mission en salue l’exécution à temps des diverses dispositions y menant, à ces divers objectifs nationaux gabonais, par ces schémas de bonne pratiques exécutées et qui sont fort appréciables », dit-il. Il relève une campagne électorale présidentielle civilisée où chacun des 8 candidats retenus a eu à dérouler son projet de société, qui en meetings, qui en approche de proximité porte à porte des populations, qui en de conférences et autres aspects de communication, sans être inquiété outre mesure. « Un constat historique de participation d’une femme aux côtés de 7 hommes lors de cette présidentielle gabonaise, tout comme des candidats à majorité jeunes, donne appréciable de participation des jeunes et notamment du genre à conforter avec des quotas requis lors des futures consultations électorales », se réjouit-il.

L’OPANEL regrette l’utilisation de bulletins par candidats et de l’usage d’enveloppes innovatrices avec un endroit de l’enveloppe pour le choix du bulletin choisi par l’électeur, et un endroit pour les autres bulletins non choisis par l’électeur. « Ben que cette disposition est d’une importance capitale permettant d’annihiler tout monnayage éventuel de voix ou tout achat de conscience éventuel , notre mission recommande l’utilisation du bulletin unique à souches numérotées qui permettrait de résoudre pas mal d’écueils de traçabilité notamment du vote certes, mais aussi et surtout de réductions des coûts d’impression des bulletins multiples », fait noter l’OPANEL.

NGOYA NDIAYE