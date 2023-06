Présidentielle de 2024: La non-candidature de Sonko va rendre celle de Macky plus problématique 

Tout le monde se focalise sur le fait que le Président Sall doit se prononcer sur sa candidature. Ce dernier promet de le faire après la tabaski. Va-t-il déposer sa candidature? Il est le seul à le savoir. Mais, ce que l’on semble oublier, c’est qu’il a une autre candidature entre ses mains : celle d’Ousmane Sonko. Et là-dessus sans que personne ne le lui dise, il est également attendu.

Macky va-t-il surseoir à sa candidature et laisser Sonko hors de course en 2024? C’est possible. Ce qui est moins probable cependant est qu’il valide sa candidature et laisse Sonko en rade même s’il peut dire qu’il n’a rien à voir avec sa condamnation. Ce serait en tout cas mal compris pour ne pas dire mal accepté par plusieurs sénégalais. Il nous semble en effet que soit Macky va rester dans la course et trouver un moyen de rendre le leader du Pastef éligible, soit renoncer à sa sienne tout en sachant que celle de Sonko est hypothétiquée.

Et c’est cette seconde hypothèse qui est la plus plausible. Car, s’il est peu probable qu’Ousmane Sonko participe à la prochaine présidentielle, il ne sera pas élégant que Macky sous le régime de qui ce phénomène Sonko a vu le jour, verse dans le spectre dans la troisième candidature tant décriée en Afrique. Ce serait une occasion de plus aux oiseaux de mauvaise augure de revenir à la charge pour une tentative à peine voilée de mettre cet État à terre.

Car, si les forces occultes dont on parle existent vraiment et c’est sans doute le cas, elles profitent des moindres occasions de frustrations graves.

Ceux qui disent que Macky a beaucoup de cartes en main à jouer ont sans doute raison. Ne serait-ce que sur ce plan. Il a libéré Khalifa et Karim qui vont devenir éligibles. Il peut en faire de même pour Sonko qui catalyse l’espoir de beaucoup de sénégalais.

A défaut, la non-candidature de Sonko va rendre la sienne plus indécente encore aux yeux de beaucoup. Et comme Sonko est pour le moment hors-course, nous pensons avoir là un argument de plus pour dire que Macky ne sera pas de la partie en 2024.

Assane Samb