Présidentielle de 2024: Macky Sall ne sera pas candidat

Le président est soupçonné de vouloir un troisième mandat. Depuis qu’il a été réélu en 2019 et après son face à face avec la presse, les supputations vont bon train et dérivent en accusations. Certains vont jusqu’à l’accuser de faire un forcing et de vouloir ramener notre démocratie dans un régime totalitaire et autocratique.

Dr Babacar Diop assimile un troisième mandat de Macky à un cortège de morts. Au-delà du Sénégal, je pense que cette question doit être posée. Nous avons vu que le 3e mandat est à la base de la violence qui embrase beaucoup de pays. Ce sentiment est partagé par les tous les opposants qui voient dans la démarche de Macky, la volonté de briguer un 3ème mandat, voire un 4ème et même un 5ème mandat.

Parce que le président Macky Sall avait théorisé la célèbre formule « Ni Oui, Ni Non ». Et ce « Ni Oui, Ni Non » avait été simplifié en « OUI » par tous ses adversaires politiques accusant à tort le président de la république. Et pourtant, des sources en béton confirment que le président Macky Sall a décidé de ne pas briguer un troisième mandat consécutif et de se conformer à la constitution.

Macky Sall s’est confié à ses proches parents et à ses amis intimes sur sa volonté de ne pas briguer un 3ème mandat consécutif selon Xibaaru qui a parvenue approché ces personnes qui soutiennent mordicus que le président Macky Sall passera le témoin en février 2024.

Abdoulaye Wade avait voulu forcer la constitution. Mais Macky Sall veut écrite son nom en lettres d’or dans les annales politiques du Sénégal en respectant scrupuleusement la constitution » nous dit un de ses amis intimes qui est encore DG dans une société parapublique du Sénégal.

Macky va rendre le tablier en 2024, informe xibaaru et plus loin « le président de la République est en train de travailler sa coalition Benno Bokk Yaakar aux retrouvailles avec Karim Wade pour renforcer son camp et mettre en place un plan de succession pour empêcher que le pouvoir ne tombe entre les mains de l’opposition »