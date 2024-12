Présidentielle en Namibie : Netumbo Nandi Ndaitwah devient la première femme présidente

Partager Facebook

La Namibie a fait l’histoire en élisant, pour la première fois, une femme à la présidence. Netumbo Nandi Ndaitwah, ancienne vice-présidente et figure de proue du SWAPO, a remporté l’élection avec 57 % des voix, consolidant ainsi le pouvoir du parti qui dirige le pays depuis son indépendance en 1990.

À 72 ans, Nandi Ndaitwah succède à Hage Geingob, qui est décédé en fonction. Membre active du SWAPO depuis les années 1960, elle a joué un rôle crucial dans le mouvement pour l’indépendance et dans la consolidation de la Namibie après la fin de l’apartheid.

Sa victoire représente un symbole de stabilité et de continuité pour le pays, surtout dans un contexte politique tendu marqué par des frustrations croissantes liées au chômage élevé et aux inégalités sociales. Lors de son discours, Nandi Ndaitwah a déclaré : « La nation namibienne a voté pour la paix et la stabilité », soulignant son engagement envers un avenir pacifique et prospère pour la Namibie. Elle a aussi mis en avant son expérience de dirigeante et sa capacité à unir différentes factions au sein de son propre parti, le SWAPO, pour assurer la cohésion nationale. Cependant, l’élection a été marquée par des difficultés techniques, notamment des pénuries de bulletins de vote et une prolongation des opérations de vote, ce qui a entraîné des contestations.

L’opposition, incarnée par Panduleni Itula, candidat du parti indépendant IPC, a critiqué ces irrégularités et annoncé son intention de contester les résultats en justice. Itula a obtenu environ 26 % des voix, loin derrière Nandi Ndaitwah. Malgré les critiques, cette élection montre un choix clair pour la continuité et la stabilité, une tendance observée dans plusieurs pays africains où des mouvements de libération historique continuent de dominer la scène politique, malgré les pressions internes.

Le résultat de cette élection a non seulement permis à Nandi Ndaitwah de marquer un tournant dans l’histoire politique de son pays, mais aussi de réaffirmer l’engagement du SWAPO à maintenir son leadership dans un monde politique en constante évolution.