Présidentielle : Pr Daouda Ndiaye déclare sa candidature 

En perspective de l’élection présidentielle de 2024, le chef du département de parasitologie et mycologie de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, Pr Daouda Ndiaye a déclaré sa candidature à la Présidentielle de 2024.

La Présidentielle de 2024 sera âprement disputée. Les déclarations de candidature commencent à pleuvoir après le retrait de Macky Sall à la course. Le Chef du département de parasitologie et mycologie de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar Pr Daouda Ndiaye a déclaré hier sa candidature. Selon lui, beaucoup de défis à relever leur attendent.

« C’est pourquoi je voudrais déclarer ma candidature à l’élection présidentielle de 2024″, annonce-t-il. Et de poursuivre: » Après avoir magnifié le travail abattu par tous les présidents qui se sont succédés de notre Independence à aujourd’hui, à savoir le Pr Senghor (Paix à son âme), le Président Diouf, le Président Wade et l’actuel Président Sall, je compte m’appuyer sur leur réalisation pour assoir un programme de développement durable ».

À l’en croire, au-delà de ces réalisations, il compte consolider les acquis démocratiques qui font du Sénégal une référence dans le monde. « C’est pourquoi je salue la récente décision prise par le Président de la République Macky Sall de ne pas briguer un autre mandat. En toute humilité, nous savons que notre parcours, notre expertise, nos relations au niveau national et international, constituent un atout pour mener notre très cher Sénégal vers le développement », dit-il.

Et d’ajouter: » Nous sommes surs et certains que notre programme sur lequel nous avons travaillé sur plusieurs mois sera à votre convenance et nous allons le partager prochainement ».