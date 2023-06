Présidentielles 2024: Barthélémy Dias lancé un appel à Macky SALL

Barthélémy Dias a invité ce samedi, le Président Macky Sall à ne pas briguer un troisième mandat. « Comme vous avez demandé à ce qu’on vous demande, alors svp, on vous demande de ne pas briguer le 3e mandat. Je vous demande d’évacuer cette question concernant cette volonté qui vous est prêtée de vouloir briguer un 3e mandat », a déclaré le maire de Dakar.

J’avais vu venir et j’avais prévenu d’ailleurs. L’heure est grave mais nous allons nous en sortir. Je ne voudrais pas commenter une parodie de justice. Tout le monde sait à quel point la justice est prompte à exécuter des commandes politiques. Le peuple souffre de beaucoup de ses décisions ». C’est ainsi que le Maire de Dakar, Barthélémy Dias a commencé son adresse aux Sénégalais, hier

Le chef de l’Etat avait déclaré que si on le lui demandait en toute courtoisie, il pourrait accéder à leur demande de ne pas briguer un troisième mandat, lors de l’ouverture du dialogue national.

Barthélémy Dias dit ne pas vouloir parler de condamnation mais de disqualification et d’élimination d’un candidat parce que ce qu’ils veulent, c’est organiser une sélection à la place d’une élection. « La constitution vous permet d’organiser des élections et ne plus en faire partie. Il faut que la sélection cesse » dit-il.