Présidentielles 2024: Le ministre Amadou Ba valide le choix de Macky SALL

Le suspens vient de tomber et c’est Amadou Ba qui a été désigné comme candidat de la Coalition BBY à l’élection présidentielle 2024. Une surprise chez certains mais pour d’autres ceci est le fruit de son engagement au sein du parti mais aussi au niveau de la coalition.

Un rêve qui devient réalité ou un souhait qui se réalise pour certains qui souhaitait que le ministre Amadou Ba soit le choix du président Macky Sall pour sa succession en 2024.

Suite au choix du président Macky Sall,nombreux sont des cadres qui se sont distingués pour montrer leurs engagements. Que Dieu le Tout Puissant fasse qu’il soit le candidat de la victoire aux élections de février 2024 !Je puis témoigner que c’est un homme d’expérience avec une connaissance pointue dans la gestion des affaires publiques, pétri de compétences, un homme de paix, de dialogue et de consensus » laisse entendre un cadre de l’APR.

Pour d’autres, c’est le candidat idéal pour faire triompher la coalition au soir du 25 février 2024 ! Et ils soutiennent résolument le choix judicieux de son Excellence le Président Macky Sall et s’engagent à s’investir pleinement pour la victoire de notre coalition BBY afin de poursuivre les efforts de construction d’un Sénégal Émergent de Tous et pour tous !