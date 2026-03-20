Prière de l’Aid El Fitr à l’Ucad : l’Imam pointe du doigt la crise des valeurs

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Des fidèles se sont donné rendez-vous hier à la grande mosquée de l’Université cheikh Anta Diop pour effectuer la prière de l’Aid el Fitr (Korité).

Dans son sermon, l’imam a dénoncé la crise des valeurs et a exhorté les fidèles à un retour vers les enseignements islamiques.

« Nous sommes dans un contexte marqué par l’appât du gain, l’argent facile et d’aucuns se détournent des enseignements de l’Islam. C’est le cas aussi de la floraison des homosexuels ; des cas d’agression entre autres. Alors il faut un retour aux sources et donc rendre garce à Dieu des bienfaits qu’il nous accorde », a-t-il indiqué.

Selon lui, il faut éduquer les jeunes à travers la famille et en se basant sur les préceptes islamiques. « Nous ne devons pas faillir et il faut aussi que nos autorités puissent mettre en exergue les valeurs islamiques et avec une justice sociale et en les encourageant vers un développement idoine et avec une économie plus puissante », a expliqué l’Imam Ratib.

L’imam déclare que des comportements déviants ont été notés dans la société et cela sape les fondements de la société. « Il faut dénoncer aussi les crimes odieux, les agressions et les discours de haine. Il faut des réponses fermes de la part du gouvernement. Il est du devoir de chaque musulman de suivre la Sunna du Prophète (PSL) et donc suivre ses enseignements et de glorifier Allah.

Il a invité les musulmans à être solidaires et en se donnant la main pour faire face aux difficultés.