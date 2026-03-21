Priere de l’Aid El Fitr à Yoff, l’imam Libass Laye dénonce le phénomène de l’homosexualité

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Imam Libasse Laye s’est beaucoup appesanti sur le phénomène de l’homosexualité qui a pris de l’ampleur. Lors de son sermon, lors de la prière de l’Aïd el firt, il a dénoncé les actes contre nature et ses conséquences sur la société

Selon l’imam, l’homosexualité est l’un des plus grands péchés. Mais il estime que la situation devient critique quand elle s’accompagne d’une transmission volontaire du VIH Sida.

Ainsi, Imam Libasse laye appelle à une sanction contre les auteurs de ces actes répréhensibles ; Il faut renforcer l’éducation, et sur ce, Mame Libasse met l’accent la responsabilité de la famille

Pour lutter contre ce fléau, nous devons retourner aux préceptes de l’islam, a fait savoir le guide. Selon lui, c’est un combat qui demande l’implication des chefs religieux