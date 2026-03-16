Primature : Sonko ne démissionera pas

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Face aux pressions et rumeurs de remaniement, la réponse a été cinglante : Ousmane Sonko ne démissionnera pas de la Primature, d’après des interlocuteurs. En rappelant que seul le Président Bassirou Diomaye Faye dispose du pouvoir de mettre fin à ses fonctions, il verrouille l’Exécutif et défie ouvertement les voix dissonantes au sein de la majorité. Le leader de Pastef ne ferme pas la porte aux différentes alliances, pour qui l’isolement n’était qu’une parenthèse tactique pour obtenir la majorité législative.

Avec l’Apte, il réactive sa machine de guerre électorale avec deux objectifs majeurs : le grand chelem aux élections locales pour contrôler l’intégralité des mairies du pays en 2027 et la préparation active de l’échéance présidentielle.

Au-delà de la rhétorique guerrière, le discours de samedi révèle une stratégie de long terme articulée autour de quatre piliers fondamentaux : con­trairement à la pratique habituelle qui consiste à cacher ses ambitions, il assume déjà la préparation de 2029. Cette transparence vise à rassurer ses alliés de l’Apte sur leur place dans le futur dispositif et à décourager toute velléité de dissidence interne. En rappelant qu’il dispose de sa propre coalition (Apte), distincte du giron présidentiel classique, il pose les jalons d’un rapport de force. Si dissolution il y a, Sonko prévient qu’il pèsera de tout son poids, signifiant qu’il reste le principal mobilisateur de l’électorat.