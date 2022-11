Prix du Président de la République : Imam Elimane Diagne demande «un Ministère qui s’occupe uniquement des Daara»

Le Président de la République a rencontré ce lundi 28 novembre la communauté des ‘’Daara’’ au Centre International de Conférence Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio. L’institution d’un Prix appelé ‘’Prix Président de la République pour le Récital du Saint Coran’’ pour «créer une émulation au plan national et aider à une préparation optimale de nos candidats et candidates» a été annoncée.

Oustaz Elimane Diagne, Président national du Collectif pour la modernisation des ‘’Daara’’ (COMOD), n’est pas en reste pour donner son appréciation sur les daara et sur le prix de récital du Saint Coran. La lecture qu’il fait de cette initiative du Président de la République d’instituer un Prix pour le Récital du Saint Coran est très positive. Pour lui, « c’est une vieille doléance qu’il a longtemps eu à poser sur la table». De ce fait, «si le grand prix du Chef de l’Etat existe en mathématique, en science et dans tant d’autres matières, cela doit être le cas pour l’enseignement du Coran.

Et puis nous qui connaissons le Coran, nous qui l’apprenons et l’enseignons, nous ne pouvons que nous en féliciter», poursuit-il. A la question de savoir si le Prix du Président de la République pour le Récital du Saint Coran nouvellement annoncé est une vieille doléance pour les ‘’Daara’’ ou pas, notre interlocuteur de poursuivre que «non seulement c’est une vieille doléance, mais aussi il doit y avoir une journée spécialement dédiée à l’enseignement du Coran et permettre ainsi une insertion professionnelle aux apprenants».

Quant aux projets et programmes spécifiques d’envergure nationale au bénéfice de 1357 ‘’Daara’’ , pour un investissement total de plus de 25 milliards FCFA, entrepris par l’Etat depuis 2012, notre interlocuteur fait savoir qu’«il y a eu beaucoup d’autres programmes à l’enseigne des PVDH, PAM, PMD, entre autres, celui-ci n’est qu’une suite logique» Cependant, Elimane Diagne pense qu’au-delà de cette rencontre, une autre plus restreinte doit être encore organisée par le Chef de l’Etat. «Une rencontre qui impliquerait tous les représentants des chefs religieux, mais également de toutes les Associations des Daara afin d’élaborer une feuille de route pour créer un Ministère chargé uniquement des Daara», demande-t-il.

Des citoyens se prononcent

Certaines personnes rencontrées à la Zone industrielle ont magnifié à l’unanimité le Prix du Président de la République pour le Récital du Saint Coran. C’est le cas de cet homme, chapelet à la main approché juste à côté d’un Mosquée où il s’apprêtait, dit-il, à effectuer la prière de ‘’Takussan’’. «C’est une bonne initiative de la part du Président de la République qui doit continuer à faire de tels actes en faveur des ‘’Daara’’. Les ‘’Daara’’ il faut les aider et pour ce faire, il faut instaurer ces genres de prix pour que les talibés puissent mieux faire leur apprentissage. Il faut mettre aussi le prix qu’il faut, car le Coran n’a pas de prix, il faut bien s’occuper des ‘’Daara’’ et surtout de ses talibés qui y étudient. Ces enfants le méritent amplement, il faut les encourager et les soutenir dans toutes les choses et à la fin de leurs études, il faut les caser», défend-il. Un autre homme, tout blanc vêtu, rencontré non loin dudit site, abonde dans le même sens : «Je pense qu’on doit accorder plus de crédit à tout ce qui se rapporte au Coran. De la même manière qu’il y a des récompenses pour ceux et celles qui étudient en français, donc quand le Chef de l’Etat prend cette initiative, je ne peux que m’en féliciter. On doit s’ancrer davantage dans les valeurs religieuses du moment qu’il y a crise des valeurs», avance le cinquantenaire.

Mamadou SOW (Stagiaire)