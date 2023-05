Procès ADJI SARR-OUSMANE SONKO les conducteurs de « TIAK TIAK »  perdent une journée de business 

Nombreuses sont les populations qui utilisent les motos TIAK TIAK pour plus de rapidité à leur destination. Les motos TIAK TIAK sont certes rapides mais peuvent causer des accidents de circulation. Beaucoup de commerçants les utilisent pour leurs différentes livraisons.

Beaucoup de sénégalais utilisent les TIAK TIAK pour de nombreuses raisons, les commerçants l’utilisent pour transporter des marchandises et les autres pour voyager. Mais malheureusement avec le procès SONKO- ADJI Sarr interdisant leur business pour la journée affecte beaucoup les conducteurs de tiak tiak, quelques uns ont bien voulu aborder le sujet avec nous.

Lamine Tine un conducteur de TIAK TIAK interpellé par nos soins tone que :« Beaucoup de clients nous sollicitent car nous sommes beaucoup plus rapide que les voitures. Mais depuis ce matin nous n’avons pas le droit de circuler normalement sur le territoire national, perdre tout une journée sans rien faire juste pour un procès. NOMBREUX sont les gens qui pensent que les motos TIAK TIAK sont dangereuses mais tel n’est pas souvent le cas » , explique notre interlocuteur

Aliou Ndiaye un autre conducteurs de TIAK TIAK est d’avis que c’est pas tout les conducteurs de tiak tiak qui sont des danger public : « C’est n’est pas de notre faute si beaucoup pense que nous sommes des danger public, certe il y’a plusieurs d’entre nous qui recherchent la violences mais c’est pas tout le monde ; donc ils doivent nous laisser travailler tranquillement pas nous faire perdre de l’argent car en cette journée nous avons perdu beaucoup d’argent », explique -t-il.

Toujours avec les conducteurs de tiak tiak la situation est très tendue de leur côté, autre conducteur rencontre du nom de Ass Seck tone que : «Les TIAK TIAK sont notre seule source de revenus pour nous et nos familles, souvent ils nous arrivent de rencontrer des difficultés comme ce mardi où nous avons interdiction de circuler normalement et pour cause un procès qui dure depuis plusieurs années déjà ».

Même son de cloche pour Alioune Sarr, un autre conducteur de TIAK TIAK rencontré au rond-point de Colobane: «La seule source de revenus j’ai pour moi et ma familles c’est ma motos avec lequel je fais du TIAK TIAK, défois je ne avoir une bonne journée comme je peux avoir aussi des mauvaises journée ou les clients se font rares . Nous voudrions beaucoup que l’état nous laisse faire notre travail confortablement comme les honnêtes citoyens que nous sommes », explique -t-il.

La population utilise beaucoup les TIAK TIAK pour leur rapidité, mais ces derniers rencontrent beaucoup de problèmes dans leur travail.

FATOU BA (STAGIAIRE)