Procès en diffamation : la Cour suprême donne définitivement raison à Cheikh Oumar Anne face à Pape Alé Niang et Mody Niang

La Cour suprême du Sénégal a rejeté le pourvoi de Pape Alé Niang et de Mody Niang dans le litige qui les oppose à l’ancien ministre Cheikhou Oumar Hanne, confirmant ainsi leur condamnation.

Le long feuilleton judiciaire autour de l’ouvrage consacré à la gestion du Centre des œuvres universitaires de Dakar (COUD) a connu son épilogue. La plus haute juridiction du pays a tranché en dernier ressort le litige opposant l’ancien directeur de l’institution à deux figures de l’espace public sénégalais selon Senego.

Selon les informations rapportées par le site, la Cour suprême du Sénégal a définitivement rejeté les pourvois introduits par le journaliste Pape Alé Niang et l’écrivain Mody Niang. Cet arrêt vient confirmer la décision rendue en mai 2025 par la Cour d’appel de Dakar, qui les avait reconnus coupables de diffamation à l’encontre de Cheikh Oumar Anne, suite à la publication de leur livre intitulé « Scandale au cœur de la République : le dossier COUD ».

Pour rappel, la Cour d’appel de Dakar avait rendu son verdict dans l’affaire dite du livre « Scandale au cœur de la République : Dossier du Coud », confirmant partiellement le jugement de première instance. Pape Alé Niang et Mody Niang avaient été reconnus coupables de diffamation et de complicité, et condamnés à trois mois de prison assortis du sursis. Concernant les intérêts civils, la Cour les a également condamnés à verser chacun la somme de 5 millions de francs CFA à Cheikh Oumar Anne, bien en deçà des 10 millions initialement prononcés par le tribunal correctionnel de Dakar.

Ce procès, lié à la publication du livre évoquant des malversations présumées au Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud), s’était tenu en décembre 2024.

Pour des faits datant de 2020, Cheikh Oumar Anne accusait les auteurs du livre, Pape Alé Niang et Mody Niang, ainsi que Nafi Ngom Keïta, de l’avoir diffamé en le présentant comme responsable d’importants détournements de fonds au Coud, à l’époque où il en assurait la direction.