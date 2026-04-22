Procès pour diffamation contre cinq responsables de la RTS ce jeudi

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L’Intersyndicale SYNPAP–SYNPICS de la Radiodiffusion Télévision Sénégalaise (RTS) a lancé un appel à une mobilisation massive pour le jeudi 23 avril 2026, à 8 h 30, devant le tribunal correctionnel de Dakar. Ce rassemblement vise à soutenir cinq responsables syndicaux poursuivis pour diffamation à la suite d’une plainte déposée par le directeur général de l’organe de presse public, Pape Alé Niang.

Les prévenus sont Youssou Kaba (secrétaire général du SYNPICS/RTS), Mama Moussa Niang (secrétaire général du SYNPAP/RTS), ainsi qu’El Hadj Thierno Dramé, Abibou Mbaye et Alioune Badara Kane. Les faits incriminés découlent d’une assemblée générale durant laquelle les syndicalistes avaient ouvertement critiqué la gestion de la direction.

Parmi les points de discorde figurent des griefs précis tels que le recrutement d’un conseiller financier jugé « opaque », l’interdiction d’accès aux locaux pour des confrères venus couvrir un point de presse, et la gestion du village de la CAN, qui aurait été confiée à un proche du directeur général. L’Intersyndicale dénonce également la suspension unilatérale de l’accord d’entreprise depuis deux ans, une décision qui crispe les relations sociales au sein de la boîte.

Qualifiant cette procédure judiciaire de « dérive autoritaire » et d’atteinte grave à la liberté syndicale, les représentants des travailleurs alertent sur les risques d’instrumentalisation de la justice. Ils invitent la société civile, les organisations de défense des Droits de l’homme ainsi que l’ensemble des acteurs des médias à se mobiliser pour ce qu’ils considèrent comme un « procès historique » pour la liberté d’expression au Sénégal.