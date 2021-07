Produits agricoles: Le ministère et L’OR-SRE s’activent dans la commercialisation

Le ministre du commerce a présidé, hier, le conseil National de commercialisation des produits agricoles avec la présence de tous les acteurs de ce secteur dont l’organe De Régulation du Système de Récépissé et D’entrepôt (OR-SRE) qui joue un rôle cruciale dans le domaine agricole au Sénégal. Une occasion de discuter des problèmes de la production et de la commercialisation.

Comme chaque année, chaque ministère procède a des réunions nationales pour analyser les perspectives et objectifs de son secteur ou dans lequel il intervient. Déjà lancée depuis quelques semaines, la campagne agricole du Sénégal est en plein œuvre avec l’installation de la saison pluviale. Connu comme l’un des acteurs importants du secteur agricole, OR-SRE a participer a cette reunion sous la houlette de son Directeur Général Monsieur Driss Diallo qui a par ailleurs participer à la première session du comité national de commercialisation des produits agricoles CNCPA, ce lundi 12 juillet 2021 au CICES sous la Présidence effective de madame le ministre du commerce et des PME, Assome Diatta, Ministre du Commerce et des PME.

Après plusieurs discussions, le DG de l’OR-SRE a soutenu que la suite des travaux a montré toute la pertinence de la création du Système de Récépissé d’Entrepôt SRE et des besoins de constructions D’Entrepôts modernes sur tout le territoire national.

D’ailleurs ce cadre stratégique de haut niveau de notre pays à vu la participation de tous les gouverneurs de région ainsi que des représentants de la présidence de la République et du gouvernement, sans oublier les chefs de services régionaux de commerce. Il ya eu 3 présentations, celle de l’ARM, du professeur américain MOUGOUÉ.

A travers cette rencontre, Driss Diallo estime que les discussions leurs ont permis d’échanger, de partager des réflexions et connaissances pour davantage mieux soutenir la production, la commercialisation des produits agricoles, à mieux les conserver et permettre un meilleur accès des producteurs aux financements par le SRE, outil innovant du secteur financier en développement.

À rappeler que le Récépissé d’Entrepôt RE est un TITRE DE PROPRIÉTÉ endossable salon son propriétaire et peut-être refinancer jusqu’à 80% de sa valeur du jour par les banques et mutuelles SFD partenaires. Mais aussi sur la réponse du ministre concernant les boulangers qui menacent d’aller en grève.